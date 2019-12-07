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Израильские военные сбили две ракеты, выпущенных из сектора Газа
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РИА Новости

Израильские военные сбили две ракеты, выпущенных из сектора Газа

22:28 07.12.2019
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© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Израильские военные засекли пуск трех ракет из сектора Газа и сбили две из них, сообщила армейская пресс-служба.
Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
"Зафиксирован пуск трех ракет из сектора Газа по израильской территории. Две из них перехвачены системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении израильских военных.
Обстрел активировал сирены тревоги в нескольких приграничных поселках и городе Сдероте, где живут около 25 тысяч человек.
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