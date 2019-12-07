В Рязани стартовал проект "Новогодняя столица России-2020"

РЯЗАНЬ, 7 дек - РИА Новости. Тысячи жителей и гостей Рязани приняли участие в открытии проекта "Новогодняя столица России-2020", сообщает в субботу облправительство.

Проект "Рязань - Новогодняя столица России-2020" стартовал в субботу на площади Ленина. Пришедших на праздник жителей и гостей города приветствовал губернатор области Николай Любимов, мэр Рязани Елена Сорокина и председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская.

По словам Любимова, благодаря проекту "Новогодняя столица России-2020" рязанцы первыми в мире начали праздновать Новый год.

"Мы старались и многое сделали для того, чтобы город преобразился и с честью носил почетное звание главной праздничной площадки страны. Надеюсь, жителям и нашим гостям будет комфортно, интересно и весело. Программа проекта рассчитана на целый месяц и дает широкий выбор мероприятий. Уверен, каждый сможет найти для себя развлечения по вкусу. Впереди немало ярких событий, фестивалей, концертов, ярмарок, увлекательных прогулок", – сказал губернатор.

Николай Любимов отметил, что рязанскую землю называют душой всей России.

"Мы гордимся нашими выдающимися земляками, славной историей, самобытной культурой. И будем рады, если благодаря этому проекту в нашей стране и в мире в целом станет больше людей, открывших для себя этот замечательный, удивительный край", – сказал глава региона.

Открыл праздник с площади Победы парад Дедов Морозов, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. Парад возглавил главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. Шествие завершилось танцевальным флешмобом на площади Ленина, далее "эстафету" переняли главные персонажи новогодней столицы. На сцене гостей торжества встретили Забава Путятишна, Авдотья Рязаночка, Рязанский Косопуз и Евпатий Коловрат.