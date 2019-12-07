Бречалов презентовал модельную библиотеку в Ижевске

УФА, 7 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал на своей странице в соцсети модельную библиотеку в Ижевске и познакомил читателей с библиотекарем, которая стала лучшей в своей профессии в России.

"Люблю писать о людях, которые меняют Удмуртию. Знакомство с Анной началось с сообщения - она участвовала в конкурсе "Лучший библиотекарь России" и попросила ее поддержать. Тогда, кстати, выиграла. Спустя два года мы встретились - Анна провела для меня экскурсию по первой модельной библиотеке в Ижевске",- пишет Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

По данным пресс-службы главы региона, в начале декабря в Ижевске открылась модельная библиотека нового поколения на базе филиала учреждения имени Иосифа Наговицына , где в рамках нацпроекта "Культура" на сумму почти 7 миллионов рублей обновили книжный фонд, закупили новую технику и мебель, и при этом создали удобства для всех категорий читателей, в том числе для инвалидов.

В первой модельной библиотеке Ижевска организовано семь функциональных пространств: "Малышариум" и медиа-студия, "Зал будущего" (зал информационных технологий), абонементы для детей и взрослых "Место твоего роста" и "Время читать", "Территория талантов" с мини-сценой, гостиный зал. При этом библиотека оснащена современным оборудованием: шлемы виртуальной реальности, проекторы, аудиосистема, ноутбуки и Wi-Fi.