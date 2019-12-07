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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2019-12-07T18:10+0300
https://ria.ru/20191207/1562101147.html
В Югре открылся мультимедийный парк "Россия — моя история"
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РИА Новости

В Югре открылся мультимедийный парк "Россия — моя история"

18:10 07.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСургут
Сургут
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сургут. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 дек - РИА Новости. Мультимедийный парк "Россия - моя история" открылся в субботу в Сургуте, таким образом он стал 21-м в стране, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
"Сегодня в Сургуте торжественно открылся исторический парк "Россия - моя история": 21-й в стране, один из пяти самых крупных", - сообщили в департаменте.
Общая площадь мультимедийного парка составляет около 10 тысяч квадратных метров, при этом две трети занимают экспозиции, рассказывающие об истории России и округа с древнейших времен. Для этого применяются цифровые технологии и современные носители информации - сенсорные столы и экраны, мини-кинотеатры, планшеты, видеопроекторы. Над контентом для экспозиций, посвященных истории Югры, работало более 50 специалистов.
"Парк "Россия - моя история" - это новая культура получения знаний об истории... Символично место расположения парка - рядом с урочищем Барсова Гора, где люди жили на протяжении многих веков", - сказала во время церемонии открытия глава региона Наталья Комарова, чьи слова приводят в департаменте.
Губернатор Югры также поблагодарила администрацию президента РФ, компанию "Газпром" и Фонд гуманитарных проектов, которые на федеральном уровне реализуют инициативу по созданию сети подобных объектов. "Уверена, парк станет мощной образовательной площадкой", - добавила она
Как отметили в департаменте, идея создания исторических парков принадлежит митрополиту Тихону (Шевкунову), председателю Патриаршего совета по культуре. В рамках проекта, получившего начало в 2013 году, создано четыре экспозиции: "Романовы", "Рюриковичи", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия - моя история. 1945–2016".
В конце 2018 года Наталья Комарова, анонсируя в своем обращении к жителям региона появление мультимедийного парка, отмечала, что он станет элементом "наследия" 900-летнего юбилея первого упоминания Югры в русских исторических летописях, а также расширит возможности для популяризации истории и патриотического воспитания.
Города России. Сургут
16 октября, 14:35Ханты-Мансийский Автономный Округ
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутРоссия
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