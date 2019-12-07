В Югре открылся мультимедийный парк "Россия — моя история"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 дек - РИА Новости. Мультимедийный парк "Россия - моя история" открылся в субботу в Сургуте, таким образом он стал 21-м в стране, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Мультимедийный парк "Россия - моя история" открылся в субботу в Сургуте, таким образом он стал 21-м в стране, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Сегодня в Сургуте торжественно открылся исторический парк "Россия - моя история": 21-й в стране, один из пяти самых крупных", - сообщили в департаменте.

Общая площадь мультимедийного парка составляет около 10 тысяч квадратных метров, при этом две трети занимают экспозиции, рассказывающие об истории России и округа с древнейших времен. Для этого применяются цифровые технологии и современные носители информации - сенсорные столы и экраны, мини-кинотеатры, планшеты, видеопроекторы. Над контентом для экспозиций, посвященных истории Югры, работало более 50 специалистов.

"Парк "Россия - моя история" - это новая культура получения знаний об истории... Символично место расположения парка - рядом с урочищем Барсова Гора, где люди жили на протяжении многих веков", - сказала во время церемонии открытия глава региона Наталья Комарова, чьи слова приводят в департаменте.

Губернатор Югры также поблагодарила администрацию президента РФ, компанию "Газпром" и Фонд гуманитарных проектов, которые на федеральном уровне реализуют инициативу по созданию сети подобных объектов. "Уверена, парк станет мощной образовательной площадкой", - добавила она

Как отметили в департаменте, идея создания исторических парков принадлежит митрополиту Тихону (Шевкунову), председателю Патриаршего совета по культуре. В рамках проекта, получившего начало в 2013 году, создано четыре экспозиции: "Романовы", "Рюриковичи", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия - моя история. 1945–2016".