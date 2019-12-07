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Дом культуры в селе Забайкалья открыли после капремонта по нацпроекту
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РИА Новости

Дом культуры в селе Забайкалья открыли после капремонта по нацпроекту

17:40 07.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКапитальный ремонт здания
Капитальный ремонт здания
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Капитальный ремонт здания. Архивное фото
ЧИТА, 7 дек – РИА Новости. Дом культуры открылся после капитального ремонта в отдаленном селе Чиндалей Забайкальского края на деньги по нацпроекту "Культура", сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Для более тысячи жителей отдаленного села Чиндалей Забайкальского края после капитального ремонта торжественно открылся дом культуры. Работы проведены в рамках национального проекта "Культура" на сумму более 8 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в здании дома культуры 1961 года постройки и зрительном зале на 180 посадочных мест проведены строительно-монтажные работы.
"Впервые за многие годы культура становится объектом национального внимания и одним из приоритетов государственной политики страны. Уже сегодня мы ощущаем результаты реализации нацпроектов, к концу года завершатся капитальные ремонты 12 домов культуры, детские школы искусств получили новые пианино, 5 районов станут обладателями автоклубов, откроются три кинозала с новым оборудованием. Также 111 культработников повысили свою квалификацию в центрах непрерывного образования", - приводит пресс-служба слова министра культуры Забайкальского края Татьяны Цымпиловой.
Отмечается, что также по плану социального развития центров экономического роста Забайкальскому краю на развитие сферы культуры в течение трех лет будет выделено 417,8 миллиона рублей. За счет этих средств до 2021 года построят шесть домов культуры и три – капитально отремонтируют.
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