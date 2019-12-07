Дом культуры в селе Забайкалья открыли после капремонта по нацпроекту

ЧИТА, 7 дек – РИА Новости. Дом культуры открылся после капитального ремонта в отдаленном селе Чиндалей Забайкальского края на деньги по нацпроекту "Культура", сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Для более тысячи жителей отдаленного села Чиндалей Забайкальского края после капитального ремонта торжественно открылся дом культуры. Работы проведены в рамках национального проекта "Культура" на сумму более 8 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в здании дома культуры 1961 года постройки и зрительном зале на 180 посадочных мест проведены строительно-монтажные работы.

"Впервые за многие годы культура становится объектом национального внимания и одним из приоритетов государственной политики страны. Уже сегодня мы ощущаем результаты реализации нацпроектов, к концу года завершатся капитальные ремонты 12 домов культуры, детские школы искусств получили новые пианино, 5 районов станут обладателями автоклубов, откроются три кинозала с новым оборудованием. Также 111 культработников повысили свою квалификацию в центрах непрерывного образования", - приводит пресс-служба слова министра культуры Забайкальского края Татьяны Цымпиловой.