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Рождественская гастрономическая ярмарка пройдет в центре Москвы
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РИА Новости

Рождественская гастрономическая ярмарка пройдет в центре Москвы

20:36 07.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГости фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади в Москве
Гости фестиваля Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Фестиваль "Путешествие в Рождество" предложит москвичам и гостям столицы лучшие праздничные блюда, посетить гастрономические площадки можно будет с 13 декабря по 12 января, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Салаты, супы, горячие блюда, выпечка и десерты - все это и многое другое ждет ценителей вкусной еды на фестивале "Путешествие в Рождество", который пройдет с 13 декабря по 12 января на десятках площадок по всему городу", - говорится в сообщении.
Большая гастрономическая европейская ярмарка в дни фестиваля развернется на Манежной площади и переходе к площади Революции. В зоне "Нюрнберг - Копенгаген" для посетителей приготовят сосиски и колбаски, традиционные для разных регионов Германии и Австрии, а в зоне "Москва" горожан угостят блинами и настоящими московскими пирогами.
На площади Революции гости смогут попробовать фаршированного поросенка, енисейскую стерлядь, кролика на вертеле, новогодний салат в вафельных стаканчиках и рождественскую свинину с можжевельником и розмарином.
Площадки фестиваля будут работать каждый день, в будние дни - с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 22:00.
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