Рождественская гастрономическая ярмарка пройдет в центре Москвы

Гости фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади в Москве

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Фестиваль "Путешествие в Рождество" предложит москвичам и гостям столицы лучшие праздничные блюда, посетить гастрономические площадки можно будет с 13 декабря по 12 января, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Салаты, супы, горячие блюда, выпечка и десерты - все это и многое другое ждет ценителей вкусной еды на фестивале "Путешествие в Рождество", который пройдет с 13 декабря по 12 января на десятках площадок по всему городу", - говорится в сообщении.

Большая гастрономическая европейская ярмарка в дни фестиваля развернется на Манежной площади и переходе к площади Революции. В зоне "Нюрнберг - Копенгаген" для посетителей приготовят сосиски и колбаски, традиционные для разных регионов Германии и Австрии, а в зоне "Москва" горожан угостят блинами и настоящими московскими пирогами.

На площади Революции гости смогут попробовать фаршированного поросенка, енисейскую стерлядь, кролика на вертеле, новогодний салат в вафельных стаканчиках и рождественскую свинину с можжевельником и розмарином.