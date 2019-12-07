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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-07T15:30+0300
https://ria.ru/20191207/1562096771.html
Сирийские беженцы рассказали, как зарабатывают на жизнь
https://cdn24.img.ria.ru/images/156209/45/1562094522_0:18:2423:1381_1036x0_80_0_0_318e97bd7b5ff5d51cd3f51cf50e5739.jpg
РИА Новости

Сирийские беженцы рассказали, как зарабатывают на жизнь

15:30 07.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщины с детьми, живущие в палаточном городке при частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
Женщины с детьми, живущие в палаточном городке при частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДАМАСК, 7 дек – РИА Новости, Заман Рамазанов. Окрестности сирийской столицы по сей день усеяны развалинами уничтоженных во время боевых действий домов, жители смогут вернуться в родные места еще нескоро. Вынужденные переселенцы из Восточной Гуты сейчас обитают в лагерях беженцев по всей стране, работают на различных предприятиях, если находят такую возможность.
На одном из них - по разбору металлолома - побывал корреспондент РИА Новости и пообщался с беженцами. Среди них были подростки, которые в свои 12-14 лет вынуждены обеспечивать семьи.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДевочка в палаточном городке при частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
Девочка в палаточном городке при частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Девочка в палаточном городке при частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска

Как на Марсе

Уже в 20 километрах к югу от Дамаска пейзаж резко меняется и напоминает скорее марсианский, если бы не то и дело встречающиеся стада баранов и редкие заправки. Населенные пункты здесь тянутся вдоль дороги и перемежаются полями, засеянными капустой и пшеницей.
Предприятие-склад по сбору металлолома легко найти по грузовичкам, везущим туда различный скарб по трассе, которая ведет к границе с Иорданией. Повсюду на территории возвышаются горы мусора и металлолома, которые один-единственный трактор разбирает и развозит по ангарам.
В одном из них женщины с платками на лицах – чтобы не вдыхать вездесущую пыль – чеканят молотками по металлическим предметам, очищая их от краски и других наслоений, чтобы позже отправить на переработку. В это время мужчины вчетвером тянут мощный металлический кабель, смотанный в клубок, словно наушники. Присутствуют и дети, занимающиеся работой попроще – к примеру, очищают кабели от изоляции.
Дырявый потолок не укрывает от дождя, дует ветер, а дышать в ангаре с непривычки тяжело уже на вторую минуту. Работа явно требует физической подготовки.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабочие разбирают алюминиевый лом на частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
Рабочие разбирают алюминиевый лом на частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочие разбирают алюминиевый лом на частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска

Работают как братья и сестры

Один из контролирующих работу на предприятии поясняет, что здесь сотрудники отделяют алюминий от железа, затем металл отправляют под пресс или на переплавку. Здесь же находятся печи, которые растапливают маслом до 600-700 градусов. Часть алюминия отправляют под 10-тонный пресс, а затем его вывозят на крупные заводы.
Из-за дождя работников меньше, чем обычно, но не меньше 30. Словоохотливые сотрудники сами готовы рассказать о своих буднях на предприятии.
Дородная женщина с широкой улыбкой и чумазым от работы лицом представляется Вардой: "Зарабатываем себе на жизнь, вместе с мужчинами, как братья и сестры". По ее словам, другой работы в этом районе нет, а зарплата - достойная для Сирии: в неделю получается около 12 тысяч лир (27 долларов) за работу с 7.00 до 16.00.
Варда гордо говорит, что у нее 11 детей – все еще подростки, старший служит в армии. "Многовато, да? Это у меня еще одна работа. Люблю детей", - смеется она.
За время разговора нас окружают почти все работники, большинство любопытствующие, но есть и те, кто хочет рассказать о себе. Почти все они до войны занимались сельскохозяйственной деятельностью, были фермерами.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина перерабатывает алюминий на частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
Женщина перерабатывает алюминий на частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина перерабатывает алюминий на частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
Ахмад из близлежащей деревни – отец шестерых маленьких детей. Невысокий мужчина с жилистыми почти черными от работы руками сетует, что его дети не учатся.
"Они сейчас ходят в школу, но уроков по сути нет. Просто сидят в школе, пока родители на работе", - говорит он.
Из Сирии Ахмад уезжать не собирается. На войне он потерял сына, дядю и племянника. Таких, как он, на предприятии много.
Здесь работают и подростки. Четырнадцатилетний Хасан с повязкой на лице получает 3 тысячи лир в день. Работает уже два года. Он - старший ребенок в семье и обеспечивает ее полностью, так как его отец болен и не встает с кровати. Парню некогда тратить время на разговоры, он уходит продолжать работу.
Аида разбирает металлические балки, работает два года. Ответы на все вопросы дает ее родственник, опережая какие-либо ее попытки сказать. История похожа на остальные: три мальчика и дочка, муж погиб.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина разбирает и сортирует алюминий на частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
Женщина разбирает и сортирует алюминий на частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Женщина разбирает и сортирует алюминий на частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска

"Боимся, что палатка упадет"

В попытках узнать больше о жизни работников в итоге приезжаем к двум семьям беженцев из Восточной Гуты, теперь живущих в деревне к югу от Дамаска. Палатки их стоят в чистом поле, вокруг только бегает пара куриц.
Рифаи с изможденным лицом всего 30 лет, из которых уже семь она живет в палатке. "Наш дом в Гуте разрушен полностью, не осталось ни одной вещи", - говорит она, закидывая мусор в печку, чтобы разогреть ее для гостей.
Ее дочь Салям четырех лет с интересом разглядывает фотокамеру и чуть позже с удовольствием позирует. Ранее мы ее видели на предприятии, где она тоже била молоточком по сковородам.
Никакой помощи от ООН или других международных организаций они сейчас не получают, говорит Рифаи. "Когда дует сильный ветер, боимся, что палатка упадет на нас, несколько раз уже такое случалось", - рассказывает она.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабочие разбирают алюминиевый лом на частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
Рабочие разбирают алюминиевый лом на частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Рабочие разбирают алюминиевый лом на частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
Две девочки из соседней палатки Абир и Ахля не ходят в школу. "Денег не хватает на школьные принадлежности. Обучение бесплатное, но нужно платить за портфели, ручки, за автобус", - говорит их мать Варда.
Обе женщины в один голос утверждают, что до войны жили припеваючи: был свой дом, сельскохозяйственные земли. По их словам, они хотели бы вернуться в Гуту, но работы нет. Сейчас же они получают хотя бы 2500-3000 лир в день. Впрочем, все деньги они тратят, говорить о сбережениях не приходится.
"Тратим деньги на еду, лекарства, одеяла, дрова", - говорит Рифаи.
По возвращении на предприятие его директор удивляется тому, что работники живут в палатках для беженцев. "Сколько здесь работаю – ни разу к ним не ездил!" - говорит он, попивая чай возле двух печек.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчины разбирают и сортируют алюминий на частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
Мужчины разбирают и сортируют алюминий на частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мужчины разбирают и сортируют алюминий на частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
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Война в СирииДамаск (мухафаза)ГутаСирия
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