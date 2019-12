K-pop по-русски или Санта: какие треки этой недели нельзя пропустить

Billie Eilish — "Хanny"

Taylor Swift — "Christmas tree farm"

Idina Menzel — "Into the unknown"

В клипе на песню "Into the unknown", которую исполняет актриса Индина Мензел (голос Эльзы) в мультфильме "Холодное сердце 2", главная героиня пытается понять, чей голос и куда постоянно зовет ее, а также выяснить, почему она может все замораживать. Композиция продолжает тему, начатую в оскароносном хите Let It Go из первой части.