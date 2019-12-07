K-pop по-русски или Санта: какие треки этой недели нельзя пропустить

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. На этой неделе вышло немало интересных треков и клипов различных исполнителей. Многие из них набрали миллионы просмотров за первые несколько часов. Какие композиции нельзя пропустить и почему — в материале РИА Новости.

Billie Eilish — "Хanny"

В песне Билли Айлиш поет о том, что все ее друзья проводят жизнь в вечеринках, но ей "не нужен ксанни (успокоительный препарат. — Прим. ред.), чтобы чувствовать себя лучше".

Спокойствию исполнительницы можно только позавидовать: в клипе она позволяет тушить окурки о свое лицо.

Taylor Swift — "Christmas tree farm"

Если вы еще не успели оцифровать старые кассеты — самое время.

Рождественская композиция Тейлор Свифт стала одной из главных новостей в мире музыки на этой неделе, особенно из-за трогательного клипа.

В ролик вошли кадры из семейного кино архива, на которых будущая поп-звезда катается на санках, сидит на коленях у Санты, прячется в снежном доме и разглядывает подарки.

Idina Menzel — "Into the unknown"

В клипе на песню "Into the unknown", которую исполняет актриса Индина Мензел (голос Эльзы) в мультфильме "Холодное сердце 2", главная героиня пытается понять, чей голос и куда постоянно зовет ее, а также выяснить, почему она может все замораживать. Композиция продолжает тему, начатую в оскароносном хите Let It Go из первой части.

INKI — "Drop top"

Главным открытием этой недели, безусловно, стал дебютный трек "Drop top" российской группы INKI — первый проект продюсера Максима Фадеева после обновления его лейбла Malfa.

По словам представителей группы, они не копируют K-pop лидеров индустрии, а "создают собственный неповторимый код".

"Машина Времени" — "Просыпается ветер"

Приятный сюрприз российским поклонникам сделала группа "Машина времени". На официальной странице в YouTube опубликовали черно-белый клип на новую песню "Просыпается ветер", написанную Андреем Макаревичем.

У группы давно уже не было новых песен и клипов.

Keith Urban — "I'll be your Santa tonight"

Муж голливудской актрисы Николь Кидман австралийский кантри-певец Кит Урбан на этой неделе представил рождественский трек и клип "I'll be your Santa tonight".