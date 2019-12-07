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В астраханской школе не нашли опасных веществ в подозрительном пакете
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РИА Новости

В астраханской школе не нашли опасных веществ в подозрительном пакете

13:54 07.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции не обнаружили опасных веществ в подозрительном пакете, из-за которого была эвакуирована школа в Кировском районе Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
В субботу утром в экстренные службы поступило сообщение о подозрительном предмете - черном пакете - в туалете школы номер 40 на улице Студенческая, 6. Из здания были эвакуированы 40 человек, в том числе 26 детей.
"Полицейские обследовали подозрительный пакет, опасных веществ обнаружено не было", - сказал представитель МЧС, не уточнив, что именно находилось в пакете.
В ближайшее время дети смогут вернуться в здание школы.
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