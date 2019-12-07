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Эксперт предположил, чего ждать от "нормандской встречи"
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РИА Новости

Эксперт предположил, чего ждать от "нормандской встречи"

13:45 07.12.2019
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© РИА НовостиБывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
© РИА Новости
Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. Острые вопросы будут обсуждаться в кулуарах саммита в "нормандском формате" в Париже, считает бывший официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, военный эксперт Андрей Марочко.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря во французской столице.
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"Надо учитывать большую подготовительную работу, предшествующую саммиту. Все вопросы проработаны и в какой-то степени уже согласованы всеми участниками встречи, поэтому это, скорее всего, будет подведением итогов. Ну, и скорее всего, уже будут обсуждаться в кулуарах острые моменты и вопросы", - заявил Марочко РИА Новости.
По мнению эксперта, больших прорывов по итогам встречи в "нормандском" формате ожидать не стоит.
"Те страны, которые будут участвовать во встрече, будут знакомиться с новым президентом Украины. Они хотят от него получить четкий ответ, куда движется Украина, и вообще понять политику, которую будет вести Киев", - отметил Марочко.
Он считает, что не стоит ожидать и резких выпадов и со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
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"Все, что он заявлял - это популистские движения, ведь он прекрасно понимает, что если он пойдет против того давления, которое на него сейчас оказывают радикалы, то он просто может лишиться своей должности, поскольку на 8 декабря уже анонсирован новый Майдан, так называемый. И поэтому он будет вести себя очень сдержанно", - заявил Марочко.
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Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей МарочкоДонбассВладимир ЗеленскийПарижВ мире
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