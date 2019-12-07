ДНР передала тело погибшего офицера "Альфы" представителям Киева

ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о передаче представителям Киева тела погибшего офицера группы "Альфа".
Ранее сообщалось, что 30 ноября группа диверсантов, состоящая из офицеров подразделения "Альфа" службы безопасности Украины, пыталась проникнуть на территорию ДНР для совершения диверсий. ДРГ силовиков была обнаружена помощи комплекса радиоэлектронной борьбы "Тритон". В результате неудачной вылазки по информации Народной милиции ДНР два офицера "Альфа" погибли. Тело одного из них было обнаружено ополченцами.
"Так, сегодня в 10.45 (совпадает с мск) нами был организован процесс доставки тела диверсанта спецподразделения "Альфа" СБУ украинской стороне, который был уничтожен на территории Народной республики, в районе Староласпа", - сказал представитель ведомства.