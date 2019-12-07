ДНР передала тело погибшего офицера "Альфы" представителям Киева

Ранее сообщалось, что 30 ноября группа диверсантов, состоящая из офицеров подразделения "Альфа" службы безопасности Украины, пыталась проникнуть на территорию ДНР для совершения диверсий. ДРГ силовиков была обнаружена помощи комплекса радиоэлектронной борьбы "Тритон". В результате неудачной вылазки по информации Народной милиции ДНР два офицера "Альфа" погибли. Тело одного из них было обнаружено ополченцами.