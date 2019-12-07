РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-07T13:34+0300
https://ria.ru/20191207/1562093985.html
В Сирии завершилось российско-турецкое патрулирование
https://cdn24.img.ria.ru/images/156050/45/1560504500_63:439:909:915_1036x0_80_0_0_b91d36825c2a342e8ee3b3671e7f25cf.jpg
РИА Новости

В Сирии завершилось российско-турецкое патрулирование

13:34 07.12.2019
587
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Очередной российско-турецкий патруль в субботу проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии, сообщили в Минобороны России.
"Седьмого декабря 2019 года очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
6 декабря, 20:15Война в Сирии
Педерсен заявил об усилении конфликта в Сирии в 2019 году
Согласно сообщению, совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Дейруна-Ага, завершил работу в населенном пункте Джиллика.
Отмечается, что в ходе патрулирования на маршруте совместный патруль прошел через несколько приграничных сирийских населенных пунктов. "Это было четырнадцатое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Эль-Камышлы", - уточняется в сообщении.
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
6 декабря, 17:50Война в Сирии
Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники – бронированные автомобили "Тигр" и бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
500001
Обсудить 0
Война в СирииСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган рассказал, когда турецкие вооруженные силы покинут Сирию
Алеппо
СМИ: трех командиров сирийских боевиков ликвидировали авиаударом
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Россия за сутки зафиксировала 39 нарушений перемирия в Сирии
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
В Сирии начал работу четырнадцатый российско-турецкий патруль
Президент Сирии Башар Асад
В Сирии возмущены переносом показа интервью с Асадом на итальянском ТВ
Знаменная группа на военном параде на Красной площади, посвящённом Дню Победы
Эрдогана пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись около тысячи беженцев
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
СМИ сообщили детали американских санкций против "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский созвал заседание СНБО перед саммитом в "нормандском формате"
Ополченцы Донецкой народной республики
ДНР передала тело погибшего офицера "Альфы" представителям Киева
Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Эксперт предположил, чего ждать от "нормандской встречи"
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
В Сирии военные России и Турции совершили поездку по ключевой трассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:17СМИ сообщили о гибели вице-губернатора Тамбовской области
10:16Эксперты выяснили, поедут ли россияне на Рождество в Европу
10:15В ДНР обвинили силовиков в неполном разминировании у Петровского
10:10В Москве в воскресенье пройдет бал кадетов
10:07Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
09:52Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков
09:45В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:44Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора
09:27Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
09:25Площадь пожара в гостинице в Одинцово увеличилась до тысячи квадратов
09:20Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз
09:06Володин отметил важность договора о Союзном государстве
09:04В Крыму прошли учения Черноморского флота
08:56В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
08:48В Якутске мужчина остался жив после падения в вентиляционную шахту
08:39В Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника СИЗО
08:32Ученые назвали три этапа старения человека
08:32Площадь пожара в гостинице в Одинцово достигла 800 квадрантных метров
08:31В Нью-Дели число жертв пожара на фабрике возросло до 43 человек
08:24В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Лента новостейМолния