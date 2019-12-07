В Сирии завершилось российско-турецкое патрулирование

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Очередной российско-турецкий патруль в субботу проинспектировал обстановку на северо-востоке Очередной российско-турецкий патруль в субботу проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии , сообщили в Минобороны России

"Седьмого декабря 2019 года очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Дейруна-Ага, завершил работу в населенном пункте Джиллика.

Отмечается, что в ходе патрулирования на маршруте совместный патруль прошел через несколько приграничных сирийских населенных пунктов. "Это было четырнадцатое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Эль-Камышлы", - уточняется в сообщении.

В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники – бронированные автомобили "Тигр" и бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.