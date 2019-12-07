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Глава Союза биатлонистов заявил, что Белокурихе необходим аэропорт
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РИА Новости

Глава Союза биатлонистов заявил, что Белокурихе необходим аэропорт

13:29 07.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. Архивное фото
БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев считает, что городу-курорту Белокуриха для современного развития и привлечения туристов необходим аэропорт.
"Недалеко от Белокурихи нужен аэропорт, чтобы не ездить за 150 км от Горно-Алтайска или за 300 км от Барнаула. Для полноценной работы сборной нужны гостиницы около стадиона, чтобы тратить время не на дорогу, а на восстановление, а также лыже-роллерная трасса, без которой летом не обойтись", - сказал Драчев в субботу на первом инвестиционном форуме в Белокурихе.
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Вчера, 13:00Алтайский край
На "Белокурихе — 2" появится горнолыжный склон с искусственным снегом
Он также сообщил, что с нетерпением ждет, когда на площадке "Белокурихи — 2" появятся гостиницы и лыже-роллерная трасса, так как это необходимые условия для тренировок там биатлонистов.
По его словам, в "Белокурихе — 2" есть очень важное преимущество – высота над уровнем моря, которая составляет 800 метров.
Первый инвестиционный форум проходит в эти дни в городе-курорте Белокуриха. На мероприятии рассматриваются общие задачи взаимодействия предпринимателей и представителей структур управления от спорта, природоохраны, туризма и курортной сферы. В конференции участвуют делегации краевой исполнительной власти, Федерального агентства по туризму и Ассоциации стратегических инициатив, инвесторы из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Ключевая тема форума - развитие курорта "Белокуриха— 2".
Автомобильная дорога, ведущая в туристический кластер Белокуриха-2 в Алтайском крае
Вчера, 09:53Алтайский край
На Алтае построят две дороги к горнолыжным трассам на "Белокурихе — 2"
"Белокуриха — 2" строится на высоте 600-800 метров над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма". С 2011 года в создание дочернего курорта "Белокуриха — 2" инвестировано около 3 млрд рублей, из которых 1,7 миллиарда - средства федерального бюджета.
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Владимир ДрачевАлтайский крайБелокурихаОбщество
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