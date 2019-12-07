Глава Союза биатлонистов заявил, что Белокурихе необходим аэропорт

БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Президент Союза биатлонистов России Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев считает, что городу-курорту Белокуриха для современного развития и привлечения туристов необходим аэропорт.

"Недалеко от Белокурихи нужен аэропорт, чтобы не ездить за 150 км от Горно-Алтайска или за 300 км от Барнаула. Для полноценной работы сборной нужны гостиницы около стадиона, чтобы тратить время не на дорогу, а на восстановление, а также лыже-роллерная трасса, без которой летом не обойтись", - сказал Драчев в субботу на первом инвестиционном форуме в Белокурихе.

Он также сообщил, что с нетерпением ждет, когда на площадке "Белокурихи — 2" появятся гостиницы и лыже-роллерная трасса, так как это необходимые условия для тренировок там биатлонистов.

По его словам, в "Белокурихе — 2" есть очень важное преимущество – высота над уровнем моря, которая составляет 800 метров.

Первый инвестиционный форум проходит в эти дни в городе-курорте Белокуриха. На мероприятии рассматриваются общие задачи взаимодействия предпринимателей и представителей структур управления от спорта, природоохраны, туризма и курортной сферы. В конференции участвуют делегации краевой исполнительной власти, Федерального агентства по туризму и Ассоциации стратегических инициатив, инвесторы из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Ключевая тема форума - развитие курорта "Белокуриха— 2".