В Сирию за сутки вернулись около тысячи беженцев

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Порядка тысячи беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 998 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 213 человек (женщин – 64, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 785 человек (женщин – 236, детей – 400)", - говорится в сообщении.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали два гектара территории. Также специалисты уничтожили 36 взрывоопасных предметов.
Отмечается, что за сутки восстановлены четыре жилых дома, хлебопекарня и школа.