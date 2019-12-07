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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-07T13:19+0300
https://ria.ru/20191207/1562093581.html
В Сирию за сутки вернулись около тысячи беженцев
https://cdn21.img.ria.ru/images/153147/25/1531472586_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_36f2a09e7b5cc9810f06d1792ee0e9c2.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись около тысячи беженцев

13:19 07.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Порядка тысячи беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 998 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 213 человек (женщин – 64, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 785 человек (женщин – 236, детей – 400)", - говорится в сообщении.
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Вчера, 13:15Война в Сирии
Россия за сутки зафиксировала 39 нарушений перемирия в Сирии
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали два гектара территории. Также специалисты уничтожили 36 взрывоопасных предметов.
Отмечается, что за сутки восстановлены четыре жилых дома, хлебопекарня и школа.
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Война в СирииВойна в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
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