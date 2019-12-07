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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-07T13:15+0300
https://ria.ru/20191207/1562093466.html
Россия за сутки зафиксировала 39 нарушений перемирия в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/154886/19/1548861918_0:274:2016:1408_1036x0_80_0_0_eed4000df3730919a0e8050804956685.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 39 нарушений перемирия в Сирии

13:15 07.12.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 39 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 27, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 39 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 12, Алеппо – 11, Идлиб – 11, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – четыре, Идлиб – 13, Алеппо – 10", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению гуманитарных акций не проводил.
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