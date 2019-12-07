Россия за сутки зафиксировала 39 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 39 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 12, Алеппо – 11, Идлиб – 11, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – четыре, Идлиб – 13, Алеппо – 10", - говорится в сообщении.