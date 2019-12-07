В Астрахани эвакуировали школу из-за подозрительного пакета

"Поступило сообщение о подозрительном предмете - черном пакете - в туалете школы номер 40 на улице Студенческая, 6. В здании находилось 40 человек, из них 26 детей, 10 человек - родители, 4 человека - персонал школы. Эвакуация завершена", - сказал представитель ведомства.