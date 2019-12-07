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В Астрахани эвакуировали школу из-за подозрительного пакета
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РИА Новости

В Астрахани эвакуировали школу из-за подозрительного пакета

13:06 07.12.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости. Сорок человек эвакуировали из школы в Кировском районе Астрахани из-за подозрительного пакета в туалете, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
"Поступило сообщение о подозрительном предмете - черном пакете - в туалете школы номер 40 на улице Студенческая, 6. В здании находилось 40 человек, из них 26 детей, 10 человек - родители, 4 человека - персонал школы. Эвакуация завершена", - сказал представитель ведомства.
В настоящее время ожидается приезд сотрудников полиции.
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