В Астрахани эвакуировали школу из-за подозрительного пакета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости. Сорок человек эвакуировали из школы в Кировском районе Астрахани из-за подозрительного пакета в туалете, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
"Поступило сообщение о подозрительном предмете - черном пакете - в туалете школы номер 40 на улице Студенческая, 6. В здании находилось 40 человек, из них 26 детей, 10 человек - родители, 4 человека - персонал школы. Эвакуация завершена", - сказал представитель ведомства.
В настоящее время ожидается приезд сотрудников полиции.