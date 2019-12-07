На "Белокурихе — 2" появится горнолыжный склон с искусственным снегом

БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Компания "Курорт Компания "Курорт Белокуриха ", выступающая основным инвестором горнолыжного комплекса "Мишина гора", который открылся недавно на "Белокурихе-2" , планирует создать здесь систему искусственного оснащения, сообщил в субботу на инвестиционном форуме представитель отвечающей за искусственное оснежение компании "Скадо" Андрей Баканов.

В 2019 году на "Мишиной горе" инвестор установил горнолыжный подъёмник и приступил к созданию системы искусственного оснежения, для ее запуска уже создан водоём. В дальнейшем необходимо будет установить специальное оборудование.

"Система искусственного оснежения позволит увеличить продолжительность периода катания. Искусственный снег на склоне можно будет укладывать с первой отрицательной температурой воздуха. Искусственное оснежение используется на всех современных горнолыжных комплексах, которые принимают всероссийские и международные соревнования", - сказал Баканов.

Первый инвестиционный форум проходит в эти дни в городе-курорте Белокуриха. На мероприятии рассматриваются общие задачи взаимодействия предпринимателей и представителей структур управления от спорта, природоохраны, туризма и курортной сферы. В конференции участвуют делегации краевой исполнительной власти, Федерального агентства по туризму и Ассоциации стратегических инициатив, инвесторы из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Ключевая тема форума - развитие курорта "Белокуриха-2".