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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-07T13:00+0300
https://ria.ru/20191207/1562093181.html
На "Белокурихе — 2" появится горнолыжный склон с искусственным снегом
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РИА Новости

На "Белокурихе — 2" появится горнолыжный склон с искусственным снегом

13:00 07.12.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевГора Мишина на территории строящегося курорта "Белокуриха-2"
Гора Мишина на территории строящегося курорта Белокуриха-2
© РИА Новости / Александр Кряжев
Гора Мишина на территории строящегося курорта "Белокуриха-2". Архивное фото
БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Компания "Курорт Белокуриха", выступающая основным инвестором горнолыжного комплекса "Мишина гора", который открылся недавно на "Белокурихе-2" , планирует создать здесь систему искусственного оснащения, сообщил в субботу на инвестиционном форуме представитель отвечающей за искусственное оснежение компании "Скадо" Андрей Баканов.
В 2019 году на "Мишиной горе" инвестор установил горнолыжный подъёмник и приступил к созданию системы искусственного оснежения, для ее запуска уже создан водоём. В дальнейшем необходимо будет установить специальное оборудование.
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"Система искусственного оснежения позволит увеличить продолжительность периода катания. Искусственный снег на склоне можно будет укладывать с первой отрицательной температурой воздуха. Искусственное оснежение используется на всех современных горнолыжных комплексах, которые принимают всероссийские и международные соревнования", - сказал Баканов.
Первый инвестиционный форум проходит в эти дни в городе-курорте Белокуриха. На мероприятии рассматриваются общие задачи взаимодействия предпринимателей и представителей структур управления от спорта, природоохраны, туризма и курортной сферы. В конференции участвуют делегации краевой исполнительной власти, Федерального агентства по туризму и Ассоциации стратегических инициатив, инвесторы из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Ключевая тема форума - развитие курорта "Белокуриха-2".
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"Белокуриха-2" строится на высоте 600-800 метров над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма". С 2011 года в создание дочернего курорта "Белокуриха-2" инвестировано около трех млрд рублей, из которых 1,7 миллиарда - средства федерального бюджета.
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