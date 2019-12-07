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Россия и Украина должны договориться по газу, заявил Медведев
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РИА Новости

Россия и Украина должны договориться по газу, заявил Медведев

12:43 07.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки, в этом случае возобновятся и выгодные для украинцев прямые поставки российского газа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы готовы работать по европейскому законодательству. Но нужно договориться по всем существенным пунктам этой сделки. И тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию. И это, кстати, действительно будет выгодно для украинских граждан", - заявил Медведев в интервью программе "Вести в субботу".
Он добавил, что сейчас Украина активно внедряет у себя "европейское законодательство".
"Им было сказано: пожалуйста, нас это абсолютно устраивает, только вы успейте его внедрить, потому что оно довольно строгое", - сказал глава российского правительства.
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Медведев также отметил, что запретить европейским потребителям реверсно поставлять газ Украине "довольно сложно с точки зрения технологического контроля".
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Как отмечал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, в связи с этим Украине необходимо было накопить больше газа в хранилищах к отопительному сезону 2019-2020 годов - 20 миллиардов кубометров. Этот показатель был достигнут в сентябре. Как отмечали в "Укртрансгазе", в совокупности с собственной добычей и импортом из ЕС это позволяет утверждать, что страна готова к стабильному прохождению отопительного сезона.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
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Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года. По итогам консультаций в октябре Брюссель и Киев услышали позицию России по пакетному решению транзитного вопроса вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но оказались не готовы ответить. При этом ЕК все же предложила свой план: в рамках новых долгосрочных договоренностей, на которых настаивает Украина и для которых стране надо успеть внедрить законодательные нормы ЕС, предусмотреть возможность краткосрочного выделения мощностей для транзита — с 1 января по 1 июня.
Дата проведения трехсторонней встречи по газу между РФ, Украиной и ЕК на министерском уровне в Брюсселе по-прежнему не определена, но она планируется в текущем месяце, сообщил РИА Новости источник в ЕК. А министр энергетики РФ Александр Новак позже не исключил проведения трехсторонки на министерском уровне на следующей неделе.
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