Россия и Украина должны договориться по газу, заявил Медведев

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки, в этом случае возобновятся и выгодные для украинцев прямые поставки российского газа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Мы готовы работать по европейскому законодательству. Но нужно договориться по всем существенным пунктам этой сделки. И тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию. И это, кстати, действительно будет выгодно для украинских граждан", - заявил Медведев в интервью программе "Вести в субботу".

Он добавил, что сейчас Украина активно внедряет у себя "европейское законодательство".

"Им было сказано: пожалуйста, нас это абсолютно устраивает, только вы успейте его внедрить, потому что оно довольно строгое", - сказал глава российского правительства.

Медведев также отметил, что запретить европейским потребителям реверсно поставлять газ Украине "довольно сложно с точки зрения технологического контроля".

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Как отмечал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, в связи с этим Украине необходимо было накопить больше газа в хранилищах к отопительному сезону 2019-2020 годов - 20 миллиардов кубометров. Этот показатель был достигнут в сентябре. Как отмечали в "Укртрансгазе", в совокупности с собственной добычей и импортом из ЕС это позволяет утверждать, что страна готова к стабильному прохождению отопительного сезона.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года. По итогам консультаций в октябре Брюссель и Киев услышали позицию России по пакетному решению транзитного вопроса вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но оказались не готовы ответить. При этом ЕК все же предложила свой план: в рамках новых долгосрочных договоренностей, на которых настаивает Украина и для которых стране надо успеть внедрить законодательные нормы ЕС, предусмотреть возможность краткосрочного выделения мощностей для транзита — с 1 января по 1 июня.