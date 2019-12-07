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Нельзя навязать России высокие тарифы на транзит, заявил Медведев
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РИА Новости

Нельзя навязать России высокие тарифы на транзит, заявил Медведев

12:38 07.12.2019 (обновлено: 17:25 07.12.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкУчасток газопровода
Участок газопровода
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Участок газопровода. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Цена российского газа для Украины может быть ниже, но навязывать РФ повышение тарифа на транзит в пять раз нельзя, надо договариваться, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"По поводу реверса. Мы понимаем, что это наш, российский газ. Но получает его Украина гораздо дороже, чем могла бы получать. Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу".

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Медведев подчеркнул, что для этого нужно договориться. "А как можно договориться? Как говаривал известный монтёр у Ильфа и Петрова, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз", - пояснил премьер.
Он назвал причины, по которым нельзя отказаться от поставок газа по этому направлению. "Всё-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать", - сказал Медведев.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате.
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90755010118
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Переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСДмитрий МедведевРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Главное помнить одно: не будет транзита через Украину, не будет и проблем из за транзита через Украину.
7 декабря, 13:40
ЮЮЮ Юрий
25350004
Россия в очередной раз проиграла всё((
7 декабря, 12:58
Т Тут Я
924340299
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