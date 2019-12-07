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2019-12-07T13:05+0300
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Певица МакSим объявила о помолвке и показала кольцо с бриллиантами
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РИА Новости

Певица МакSим объявила о помолвке и показала кольцо с бриллиантами

13:05 07.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Российская певица МакSим (Марина Абросимова) опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что собирается выходить замуж.
Я сказала "Да"! — написала исполнительница.
На фотографиях она продемонстрировала кольцо с бриллиантами, а также разместила видео с салютом.
Личность жениха пока держится в секрете.
МакSим уже была замужем. В 2008 году она узаконила отношения со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, а в марте 2009 года родила дочь Александру. Однако через два года брак распался.
В октябре 2014 года стало известно, что певица стала мамой во второй раз.
Она родила дочь от бизнесмена Антона Петрова. Девочку назвали Марией. Но и эти отношения быстро закончились — в сентябре 2015 года.
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КультураМакSим (Марина Абросимова)Новости культурыШоу-бизнес
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