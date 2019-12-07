Певица МакSим объявила о помолвке и показала кольцо с бриллиантами

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Российская певица МакSим (Марина Абросимова) опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что собирается выходить замуж.

Я сказала "Да"! — написала исполнительница.

На фотографиях она продемонстрировала кольцо с бриллиантами, а также разместила видео с салютом.

Личность жениха пока держится в секрете.

МакSим уже была замужем. В 2008 году она узаконила отношения со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, а в марте 2009 года родила дочь Александру. Однако через два года брак распался.

В октябре 2014 года стало известно, что певица стала мамой во второй раз.