В ДНР обвинили силовиков в нарушении Минских соглашений

ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают фортификационные сооружения возле участка разведения сил и средств в Украинские силовики устанавливают фортификационные сооружения возле участка разведения сил и средств в Донбассе , заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики

"Противник продолжает провокационные действия вблизи района разведения сил и средств на участке Богдановка-Петровское. Нашей разведкой установлено, что инженерные подразделения (ВСУ - Прим. ред.)... под прикрытием Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проводят установку фортификационных сооружений на дороге между Богдановкой и Викторовкой", - сказал представитель ведомства.

По словам представителя Народной милиции, украинские силовики следят за маршрутами передвижения наблюдателей миссии ОБСЕ на линии соприкосновения при помощи беспилотников.

Ранее в ведомстве неоднократно заявляли, что согласно минским договорённостям использовать беспилотные летательные аппараты вблизи линии соприкосновения в Донбассе и непосредственно в небе над ней разрешено только наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, использование БПЛА силовиками или подразделениями ополчения ДНР считается нарушением договоренностей.

"(ВСУ - Прим. ред.)... продолжают нарушать минские договорённости, осуществляя запуски БПЛА вдоль линии соприкосновения. Целью ставится осуществление визуального мониторинга за маршрутами передвижения и районами работы патрулей ОБСЕ", - сказал представитель ведомства.