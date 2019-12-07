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В ДНР обвинили силовиков в нарушении Минских соглашений
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РИА Новости

В ДНР обвинили силовиков в нарушении Минских соглашений

11:58 07.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР в Донбассе
Боец народной милиции ДНР в Донбассе
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Боец народной милиции ДНР в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают фортификационные сооружения возле участка разведения сил и средств в Донбассе, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Противник продолжает провокационные действия вблизи района разведения сил и средств на участке Богдановка-Петровское. Нашей разведкой установлено, что инженерные подразделения (ВСУ - Прим. ред.)... под прикрытием Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проводят установку фортификационных сооружений на дороге между Богдановкой и Викторовкой", - сказал представитель ведомства.
Украинские военные
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По словам представителя Народной милиции, украинские силовики следят за маршрутами передвижения наблюдателей миссии ОБСЕ на линии соприкосновения при помощи беспилотников.
Ранее в ведомстве неоднократно заявляли, что согласно минским договорённостям использовать беспилотные летательные аппараты вблизи линии соприкосновения в Донбассе и непосредственно в небе над ней разрешено только наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, использование БПЛА силовиками или подразделениями ополчения ДНР считается нарушением договоренностей.
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"(ВСУ - Прим. ред.)... продолжают нарушать минские договорённости, осуществляя запуски БПЛА вдоль линии соприкосновения. Целью ставится осуществление визуального мониторинга за маршрутами передвижения и районами работы патрулей ОБСЕ", - сказал представитель ведомства.
По его словам, в преддверии прибытия в зону ответственности 10 бригады ВСУ патруля миссии ОБСЕ силовики для проверки качества маскировки тяжёлого вооружения, размещённого в районе населённого пункта Черненко, а также для аэроразведки позиций Народной милиции ДНР запустили беспилотник.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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