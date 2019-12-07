Меладзе раскритиковал Шнурова, как наставника на шоу "Голос"

Я бы хотел остановиться на выступлении Рагды, так как особенно его ждал. Можно сказать, я ее фанат, — подчеркнул продюсер, — Если бы не концовка и не мощная финальная нота, я бы и не расслышал ваших фантастических вокальных качеств. Я бы рекомендовал использовать таких вокалисток по назначению. Хочется послушать, на что она способна.