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Меладзе раскритиковал Шнурова, как наставника на шоу "Голос"
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РИА Новости

Меладзе раскритиковал Шнурова, как наставника на шоу "Голос"

12:01 07.12.2019
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Наставники восьмого сезона шоу "Голос" Сергей Шнуров и Константин Меладзе
Наставники восьмого сезона шоу Голос Сергей Шнуров и Константин Меладзе
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Продюсер и композитор Константин Меладзе раскритиковал лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова во время этапа нокаутов на шоу "Голос", который состоялся в эту пятницу.
Меня восхищает и поражает та уверенность, с которой всегда команда Сергея исполняет даже самые дурацкие абсурдные песни. Это до такой степени убедительно, что появляется даже смысл, — заявил Меладзе.
Он сделал акцент на выступлении 18-летней Рагды Ханиевой, которая исполнила смелый мэшап, соединив песню Билли Айлиш Bad guy с композицией Life российской певицы Zivert.
Я бы хотел остановиться на выступлении Рагды, так как особенно его ждал. Можно сказать, я ее фанат, — подчеркнул продюсер, — Если бы не концовка и не мощная финальная нота, я бы и не расслышал ваших фантастических вокальных качеств. Я бы рекомендовал использовать таких вокалисток по назначению. Хочется послушать, на что она способна.
Сергей Шнуров не выдержал и начал защищаться.

Что вы такое говорите? "Используйте вокалисток по назначению". Не все такие талантливые, как вы. Понимаете? — возмутился музыкант.

Несмотря на спор, Рагда прошла в в следующий этап музыкального шоу "Голос", обогнав Ирину Чувакову и Арсения Курчанина.
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