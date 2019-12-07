На Алтае построят две дороги к горнолыжным трассам на "Белокурихе — 2"

БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Власти Алтайского края планируют потратить более 1 миллиарда рублей на возведение двух дорог до гор Машина и Глухариная на курорте "Белокуриха — 2", сообщил журналистам во время инвестиционного форума начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.
"В ближайшие три года будут построены две дороги из центральной части "Белокурихи — 2" до гор Мишина и Глухариная. На эти цели в рамках реализации туристско-рекреационного кластера из федерального бюджета выделено 880 млн рублей. Деньги уже обозначены и утверждены в финансовом документе. Со следующего года начнется строительство дорог, предусмотрено и софинансирование необходимых работ. В общей сложности на возведение транспортной инфраструктуры к горнолыжным трассам направят более 1 млрд рублей", - сказал Дешевых.
По его словам, в 2020 году планируется сдать сети газоснабжения и начать работу над сетями водоснабжения.
Дешевых отметил, что правительство края предлагает инвесторам финансовые формы поддержки в виде субсидирования банковской процентной ставки и налога на имущество.
Площадка "Белокуриха Горная", более известная под своим рабочим названием "Белокуриха — 2" - это проект строительства совершенно нового курорта, в рамках которого будет предоставляться комплекс современных оздоровительных и развлекательных услуг. На первоначальном этапе развития проекта акцент делается на активном и познавательном туризме – это и горнолыжный комплекс, и сеть терренкуров, и музейные объекты. Далее конкурентным преимуществом станет предложение отдыхающим услуг лечения и оздоровления.