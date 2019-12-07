На Алтае построят две дороги к горнолыжным трассам на "Белокурихе — 2"

"В ближайшие три года будут построены две дороги из центральной части "Белокурихи — 2" до гор Мишина и Глухариная. На эти цели в рамках реализации туристско-рекреационного кластера из федерального бюджета выделено 880 млн рублей. Деньги уже обозначены и утверждены в финансовом документе. Со следующего года начнется строительство дорог, предусмотрено и софинансирование необходимых работ. В общей сложности на возведение транспортной инфраструктуры к горнолыжным трассам направят более 1 млрд рублей", - сказал Дешевых.