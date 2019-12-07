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В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

08:15 07.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 дек - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 5 декабря украинские силовики один раз нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Родион Мирошник
Вчера, 15:33
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"За 6 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра и вооружения БМП по подконтрольным республике населенным пунктам Нижнее Лозовое и Логвиново.
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