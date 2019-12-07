Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он пользуется личным телефоном

В субботу телеканал CNN сообщил со ссылкой на бывших должностных лиц и сотрудников разведслужб, что Трамп продолжает использовать для звонков личный мобильный телефон, который был у него еще до вступления в должность. Отмечается, что это касается в том числе звонков, совершенных в последние несколько недель, вопреки многократным предупреждениям, что подобная практика может сделать его уязвимым для иностранного наблюдения.