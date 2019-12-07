Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он пользуется личным телефоном

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он использует личный мобильный телефон, несмотря на угрозу перехвата конфиденциальных разговоров и сообщений иностранными спецслужбами.
В субботу телеканал CNN сообщил со ссылкой на бывших должностных лиц и сотрудников разведслужб, что Трамп продолжает использовать для звонков личный мобильный телефон, который был у него еще до вступления в должность. Отмечается, что это касается в том числе звонков, совершенных в последние несколько недель, вопреки многократным предупреждениям, что подобная практика может сделать его уязвимым для иностранного наблюдения.
"Это абсолютно ложные информация и сообщения. У меня не было личного мобильного телефона несколько лет. Использую только одобренные и выпущенные правительством телефоны", - написал Трамп в Twitter.
Ранее он заявлял, что прежние iPhone с кнопкой "домой" были гораздо лучше нынешних, чем косвенно подтвердил, что пользуется iPhone. Трампа уже критиковали политические противники за то, что он пользуется личным телефоном. С точки зрения критиков, это может позволить иностранным спецслужбам прослушивать звонки президента.
Предшественник Трампа Барак Обама долгое время признавался, что спецслужбы не позволяют ему завести iPhone. Обама довольствовался морально устаревшим на тот момент телефоном Blackberry с проприетарной системой защиты. К концу своего президентства Обама все же получил в пользование iPhone, но большинство функций на нем было отключено спецслужбами.
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