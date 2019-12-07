Праздники начинаются! Названы лучшие события первых выходных зимы

ВЛАДИВОСТОК, 7 дек — РИА Новости. В Рязани, Удмуртии и Архангельске пройдут самые интересные туристические события выходных начала зимы, сообщает ТурСтат.

Эксперты аналитического агентства составили рейтинг по результатам анализа популярности и уникальности событий выходных начала зимы 2019.

В первую тройку фестивалей входят праздник "Новогодняя столица России 2020", фестиваль "Сказочные герои на родине Тол Бабая" и "День рождения Архангельского Снеговика".

Рязань признана "Новогодней столицей 2020", праздник начнется 7 декабря и продлится до 7 января 2020 года.

Фестиваль "Сказочные герои на родине Тол Бабая" пройдет 7 декабря 2019 года в усадьбе Тол Бабая в селе Шаркан Республики Удмуртия. А также 8 декабря 2019 — в Государственном цирке Удмуртии в Ижевске, где состоится новогодняя шоу-программа "Волшебная сила Дедов Морозов".