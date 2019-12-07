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Новый год—2020
2019-12-07T06:54+0300
https://ria.ru/20191207/1562061285.html
Праздники начинаются! Названы лучшие события первых выходных зимы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156068/71/1560687130_0:52:2560:1492_1036x0_80_0_0_98a6562cc0cf709dccf916cca37bded6.jpg
РИА Новости

Праздники начинаются! Названы лучшие события первых выходных зимы

06:54 07.12.2019
1710
© Фото : сообщество Рязань - Новогодняя столица 2020 в социальной сети ВКонтактеНовогодние украшения в Рязани
Новогодние украшения в Рязани
© Фото : сообщество Рязань - Новогодняя столица 2020 в социальной сети ВКонтакте
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек — РИА Новости. В Рязани, Удмуртии и Архангельске пройдут самые интересные туристические события выходных начала зимы, сообщает ТурСтат.
Эксперты аналитического агентства составили рейтинг по результатам анализа популярности и уникальности событий выходных начала зимы 2019.
В первую тройку фестивалей входят праздник "Новогодняя столица России 2020", фестиваль "Сказочные герои на родине Тол Бабая" и "День рождения Архангельского Снеговика".
Рязань признана "Новогодней столицей 2020", праздник начнется 7 декабря и продлится до 7 января 2020 года.
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Фестиваль "Сказочные герои на родине Тол Бабая" пройдет 7 декабря 2019 года в усадьбе Тол Бабая в селе Шаркан Республики Удмуртия. А также 8 декабря 2019 — в Государственном цирке Удмуртии в Ижевске, где состоится новогодняя шоу-программа "Волшебная сила Дедов Морозов".
Праздник "День рождения Архангельского Снеговика" ждет гостей в субботу в парке культурного центра "Соломбала-арт" в Архангельске. В программе — шоу "Театр волшебства", разнообразные аттракционы и интерактивные площадки со сказочными героями, зажжение новогодней Елки Архангельского Снеговика и большой фейерверк.
Празднование Нового года на пляже Мало-ле-Бен в Дюнкерке, на севере Франции
8 ноября, 08:00Новый год—2020
Где встретить Новый год — 2020
501000
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