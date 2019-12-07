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2019-12-07T08:02+0300
https://ria.ru/20191207/1562028065.html
Из Москвы с наукой: проект "Академический класс" запустят в регионах
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РИА Новости

Из Москвы с наукой: проект "Академический класс" запустят в регионах

08:00 07.12.2019 (обновлено: 08:02 07.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковУчащиеся школы во время лабораторной работы
Учащиеся школы во время лабораторной работы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Проект "Академический класс", который дает школьникам возможность погрузиться в научную работу и сделать осознанный выбор профессии, в течение нескольких лет успешно реализуется в Москве и теперь расширяется в регионы.
Ученики школ, в которых будут созданы академические классы, смогут под руководством известных ученых осваивать современные методы научных исследований, самостоятельно приобретать новые знания и работать в школьных научных обществах с учащимися из других классов и образовательных учреждений.
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В настоящее время уже определены пилотные регионы, среди них: Санкт-Петербург, республики Карелия, Татарстан, Башкортостан, Северная Осетия ‒ Алания, Пермский край, Новосибирская и Ивановская области.
"Проект подтвердил свою эффективность, мы видим большой интерес к нему со стороны регионов нашей страны и считаем необходимым расширить географию и выйти за пределы столицы и московских школ", ‒ подчеркнула куратор "Академического класса" Ирина Чугуева.
Как сообщается на портале Министерства науки и высшего образования России, в ближайшее время в список пилотных регионов могут войти и другие субъекты РФ. Для участия в проекте школа должна пройти строгий отбор, подтвердить свою готовность к реализации дополнительной образовательной компоненты и определиться с партнерами из числа научных организаций.
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Хорошие новостиХорошие новостиМинистерство образования и науки РФМосква
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