Из Москвы с наукой: проект "Академический класс" запустят в регионах

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Проект "Академический класс", который дает школьникам возможность погрузиться в научную работу и сделать осознанный выбор профессии, в течение нескольких лет успешно реализуется в Москве и теперь расширяется в регионы.

Ученики школ, в которых будут созданы академические классы, смогут под руководством известных ученых осваивать современные методы научных исследований, самостоятельно приобретать новые знания и работать в школьных научных обществах с учащимися из других классов и образовательных учреждений.

В настоящее время уже определены пилотные регионы, среди них: Санкт-Петербург, республики Карелия, Татарстан, Башкортостан, Северная Осетия ‒ Алания, Пермский край, Новосибирская и Ивановская области.

"Проект подтвердил свою эффективность, мы видим большой интерес к нему со стороны регионов нашей страны и считаем необходимым расширить географию и выйти за пределы столицы и московских школ", ‒ подчеркнула куратор "Академического класса" Ирина Чугуева.