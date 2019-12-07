Потрясающее приложение: как сахалинцы узнают о землетрясениях

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На острове Сахалин часто происходят землетрясения, и это явление природы напрямую затрагивает местных жителей. Контролировать движение тектонических плит невозможно, но можно о нем информировать.

Чтобы сделать жизнь на острове безопаснее, ученый-сейсмолог Андрей Степнов и его команда создали сайт Eqalert.ru и одноименное мобильное приложение, где мгновенно размещается информация об уже случившихся землетрясениях и сейсмической активности на территории всего региона.

Мы первые в России разработали автоматизированную систему, которая обрабатывает показания датчиков и рассчитывает параметры очага. Вся информация, которую они регистрируют, выкладывается на сайт. То, что автоматически посчитали или вручную, появляется там практически мгновенно. К нему же привязано мобильное приложение на Android и iOS. Если вы поставите себе мобильное приложение, вам придет уведомление, что произошло землетрясение", – рассказал Степнов в комментарии РИА Новости.

Безопасный город

Команда Андрея Степнова также разработала технологию, которая позволяет рассчитывать степень повреждения зданий в результате землетрясений. Эта информация полезна для служб быстрого реагирования в ситуации, когда решается вопрос об эвакуации людей.

В 2018 году эти наработки предложили правительству Сахалинской области, сотрудники которого уже проводили подобную работу на федеральном уровне, что привело к созданию пилотного проекта в рамках программы "Безопасный город".

Для этого специалисты включили в режим мониторинга 600 особо важных объектов, количество которых в будущем планируют увеличивать. Специальная программа в автоматическом режиме передает данные о том, где произошло землетрясение, и эта информация сразу же поступает в "Безопасный город" и отображается на карте риска.

© Фото предоставлено ООО "ГЕОФИЗТЕХ" Оборудование для сейсмических исследований © Фото предоставлено ООО "ГЕОФИЗТЕХ" Оборудование для сейсмических исследований

Таким образом службы быстрого реагирования получают самые актуальные данные о возможности разрушения зданий.

"Это такой сервис, который позволяет наиболее точно действовать в чрезвычайных ситуациях. Если произойдет сильное землетрясение в крупном городе Сахалинской области, сколько у МЧС есть людей, чтобы отреагировать? Конечно, у них есть оперативные отряды, но как быстро они смогут проверить 20 тысяч зданий? На это потребуются дни, а ведь наверняка будет какая-то еще более срочная работа при сильных разрушениях", – отметил Степнов.

Система оповещения и обратная связь

Push-уведомление о землетрясении приходит на телефон пользователя сразу же, как только система о нем узнает. Затем можно перейти на сайт, где будет размещена вся информация об интенсивности, где трясло сильнее, какие колебания там были до этого и многое другое.

"Допустим, вы живете на Южных Курилах и почувствовали колебания. Вы не знаете, где произошло землетрясение. Оно может быть рядом с вами, но слабое, может быть, это произошло чуть подальше, но сильное. У вас родственники там живут, в соседних городах, вам интересно, что с ними, было ли землетрясение близко к их населенному пункту или нет", – сказал создатель приложения.

© Фото предоставлено ООО "ГЕОФИЗТЕХ" Сейсмолог за работой © Фото предоставлено ООО "ГЕОФИЗТЕХ" Сейсмолог за работой

Важная часть системы оповещения – обратная связь. Сейсмологические станции установлены не в каждом населенном пункте Сахалина, поэтому оценить параметры землетрясения можно не всегда. Заполняя опросник, размещенный на сайте, местные жители очень помогают ученым. Система автоматически обрабатывает ответы и уточняет оценку интенсивности толчков.