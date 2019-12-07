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Международный день гражданской авиации
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РИА Новости

Международный день гражданской авиации

01:18 07.12.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря.
Инициатором этого праздника стала Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO), которая в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации в 1992 году приняла резолюцию, в которой объявила 7 декабря каждого года, начиная с 1994 года, Днем международной гражданской авиации.
Поводом для выбора даты послужила отмечаемая 7 декабря 1994 года 50-я годовщина подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция, 1944), которая установила основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом.
В 1996 году по ‎инициативе ИКАО и при содействии правительства Канады Генеральная Ассамблея Организации ‎Объединенных Наций официально признала в рамках системы ООН 7 декабря Международным днем гражданской авиации.
Целью Международного дня гражданской авиации является информирование широкой общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов, а также об уникальной роли ИКАО в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества.
Международная организация гражданской авиации, являющаяся специализированным учреждением ООН, была создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире.
ИКАО устанавливает международные стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности и охраны окружающей среды в глобальном масштабе, а также является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской авиации между ее государствами-членами.
Ее главная задача – помогать государствам в достижении максимально возможной степени единообразия правил, стандартов, процедур и организации в области гражданской авиации.
В настоящее время в ИКАО входит 193 государства.
Российская Федерация является членом ИКАО с 14 ноября 1970 года с учетом правопреемственности России с 26 декабря 1991 года членства в ИКАО Советского Союза.
Современный динамичный мир невозможно представить без авиации, ведь никакой другой вид транспорта не обладает таким преимуществом скорости.
Гражданская авиация используется в целях перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты; выполнения авиационных работ в отдельных отраслях экономики (в сельском хозяйстве, строительстве, для охраны лесов, обслуживания экспедиций и т. п.); оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий; экспериментальных и научно-исследовательских работ; учебных, культурно-просветительных и спортивных мероприятий, а также поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ и оказания помощи в случае стихийных бедствий.
В некоторых странах ряд удаленных населенных пунктов связаны с внешним миром почти исключительно воздушным путем. В России 60% территории страны (около 28 тысяч населенных пунктов) относится к районам, где авиация зачастую является единственным средством обеспечения круглогодичной транспортной доступности.
Авиатранспортная отрасль поддерживает 65,5 миллиона рабочих мест и вносит вклад в глобальную экономику в размере 2,7 триллиона долларов, обеспечивая 3,6% мирового ВВП.
По данным ИКАО, в 2018 году авиакомпании мира перевезли в общей сложности 4,3 миллиарда человек и около 58 миллионов тонн грузов.
Общее количество эксплуатируемых коммерческих транспортных воздушных судов в государствах-членах ICAO на конец 2018 года составляло 30 379 единиц (статистика учитывает воздушные суда с максимальной взлетной массой более 9 тысяч килограмм).
По оценкам ICAO на 2018 год, гражданская авиация РФ занимала седьмое место в мире по общему объему перевозок пассажиров, грузов и почты, и шестое место – по пассажирским перевозкам.
По данным Росавиации, российскими авиакомпаниями в 2018 году было перевезено 116,2 миллиона пассажиров, в том числе на международных рейсах – 47,4 миллиона человек, на внутренних – 68,8 миллиона человек. Объем перевезенного груза и почты в 2018 году составил 1,2 миллиона тонн.
За январь-октябрь 2019 года российскими авиакомпаниями перевезено 110,3 миллиона пассажиров, в том числе в том числе на международных рейсах – 48 миллиона человек, на внутренних – 62,3 миллиона человек. Объем перевезенного груза и почты за этот период составил 925,5 тысяч тонн.
Каждые пять лет, в юбилейные годы создания ИКАО (2019/2024/2029/и т.д.), Международный день гражданской авиации проходит под специальной темой. В промежуточные периоды между годовщинами Совет определяет тему на четыре года.
Девиз Международного дня гражданской авиации в 2019 году "75 лет соединяя мир".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Международный день гражданской авиацииСправкиВ мире
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