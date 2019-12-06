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Генсек ООН сменил помощника по правам человека
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РИА Новости

Генсек ООН сменил помощника по правам человека

20:56 06.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ООН, 6 дек - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил нового помощника по правам человека - на этом посту британца Эндрю Гилмора сменила Илзе Брандс-Кехрис из Латвии, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил сегодня о назначении Илзе Брандс-Кехрис из Латвии помощником генсека по правам человека и главой Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке. Она сменит Эндрю Гилмора из Великобритании", - сказал Дюжаррик.
По его словам, генсек ООН и Верховный комиссар по правам человека глубоко признательны Гилмору за многолетний вклад в работу организации.
Дюжаррик указал, что Брандс-Кехрис с 2017 года является независимым членом-экспертом Комитета ООН по правам человека.
Стефан Дюжаррик
3 декабря, 21:02
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Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикООНВ мире
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