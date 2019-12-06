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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-06T20:47+0300
https://ria.ru/20191206/1562079587.html
Сирийская оппозиция оценила идею переноса Конституционного комитета
https://cdn24.img.ria.ru/images/156039/24/1560392487_0:72:3387:1977_1036x0_80_0_0_54a2579cc53c38a6ec3736b82a06b0aa.jpg
РИА Новости

Сирийская оппозиция оценила идею переноса Конституционного комитета

20:47 06.12.2019
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Конституционный комитет Сирии сможет переехать из Женевы в Дамаск, только если его членам будет гарантирована безопасность, заявила РИА Новости вице-президент Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) и член конституционного комитета Дима Мусса.
Ранее глава московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля", член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль заявил, что Конституционный комитет Сирии должен переехать в Дамаск и действовать под эгидой ООН.
"Для этого должны быть созданы такие условия, которые требуются для реализации политического процесса в Сирии в целом. Это предполагает серьезные шаги, которые могли бы гарантировать безопасность", — сказала Мусса в беседе с агентством на полях конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.
Она отметила, что речь идёт не только о членах конституционной комиссии. Собеседница подчеркнула, что безопасные условия должны быть созданы для всех сирийских беженцев, чтобы они могли вернуться на родину.
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В конце октября в Женеве под эгидой ООН прошло первое заседание конституционного комитета Сирии. Комитет начал работу в расширенном составе, после чего она продолжилась в составе малой группы. Очередной раунд заседаний проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы не состоялись из-за разногласий между делегациями.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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