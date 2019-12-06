Сирийская оппозиция оценила идею переноса Конституционного комитета

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Конституционный комитет Конституционный комитет Сирии сможет переехать из Женевы в Дамаск, только если его членам будет гарантирована безопасность, заявила РИА Новости вице-президент Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) и член конституционного комитета Дима Мусса.

Ранее глава московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля", член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль заявил, что Конституционный комитет Сирии должен переехать в Дамаск и действовать под эгидой ООН

"Для этого должны быть созданы такие условия, которые требуются для реализации политического процесса в Сирии в целом. Это предполагает серьезные шаги, которые могли бы гарантировать безопасность", — сказала Мусса в беседе с агентством на полях конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.

Она отметила, что речь идёт не только о членах конституционной комиссии. Собеседница подчеркнула, что безопасные условия должны быть созданы для всех сирийских беженцев, чтобы они могли вернуться на родину.

В конце октября в Женеве под эгидой ООН прошло первое заседание конституционного комитета Сирии. Комитет начал работу в расширенном составе, после чего она продолжилась в составе малой группы. Очередной раунд заседаний проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы не состоялись из-за разногласий между делегациями.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.