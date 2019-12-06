Татарстан отправил детям в Донбассе семь тысяч новогодних подарков

КАЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Новогодняя гуманитарная помощь отправлена в пятницу из Казани детям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Новогодняя гуманитарная помощь отправлена в пятницу из Казани детям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины – 7 тысяч сладких кондитерских подарков и 15 тонн бытовой химии, сообщает министерство по делам ГО и ЧС Татарстана

"Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение оказать гуманитарную помощь в виде 7 тысяч новогодних подарков – сладких кондитерских наборов от отечественного производителя (ООО "Бахетле-1"). К данной благотворительной акции присоединилась на безвозмездной основе и группа компаний "Нефис", где было принято решение об оказании помощи в виде средств бытовой химии первой необходимости (детские стиральный порошок и мыло, жидкое моющее средство, гель для стирки) общей массой 15 тонн", - говорится в сообщении.

Из Казани груз отправился двумя автомобилями транспортной компании (отдельно – сладкие подарки, отдельно – средства бытовой химии) до места формирования гуманитарных колонн – в Донской спасательный центр МЧС России в Ростове-на-Дону. Оттуда в составе гуманитарной колонны груз будет доставлен нуждающимся в помощи жителям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей.

МЧС Татарстана выступает организатором отправки гуманитарной помощи в нуждающиеся юго-восточные области Украины не первый год.

"Мы выражаем благодарность президенту Татарстана Рустаму Минниханову за выделение средств на закупку сладких подарков детям Донецка и Луганска. Огромная благодарность руководству "Нэфис Косметикс" за непосредственную благотворительную помощь, которую они безвозмездно оказали детям Донбасса", - сказал заместитель министра по делам ГО и ЧС Татарстана Николай Суржко, слова которого приводятся в сообщении.