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Республика Татарстан
2019-12-06T20:06+0300
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Татарстан отправил детям в Донбассе семь тысяч новогодних подарков
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РИА Новости

Татарстан отправил детям в Донбассе семь тысяч новогодних подарков

20:06 06.12.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация после обстрела в Луганской области
Ситуация после обстрела в Луганской области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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КАЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Новогодняя гуманитарная помощь отправлена в пятницу из Казани детям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины – 7 тысяч сладких кондитерских подарков и 15 тонн бытовой химии, сообщает министерство по делам ГО и ЧС Татарстана.
"Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение оказать гуманитарную помощь в виде 7 тысяч новогодних подарков – сладких кондитерских наборов от отечественного производителя (ООО "Бахетле-1"). К данной благотворительной акции присоединилась на безвозмездной основе и группа компаний "Нефис", где было принято решение об оказании помощи в виде средств бытовой химии первой необходимости (детские стиральный порошок и мыло, жидкое моющее средство, гель для стирки) общей массой 15 тонн", - говорится в сообщении.
Из Казани груз отправился двумя автомобилями транспортной компании (отдельно – сладкие подарки, отдельно – средства бытовой химии) до места формирования гуманитарных колонн – в Донской спасательный центр МЧС России в Ростове-на-Дону. Оттуда в составе гуманитарной колонны груз будет доставлен нуждающимся в помощи жителям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей.
МЧС Татарстана выступает организатором отправки гуманитарной помощи в нуждающиеся юго-восточные области Украины не первый год.
Автомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке
5 декабря, 09:00
В Донецк прибыла колонна МЧС России c гуманитарной помощью
"Мы выражаем благодарность президенту Татарстана Рустаму Минниханову за выделение средств на закупку сладких подарков детям Донецка и Луганска. Огромная благодарность руководству "Нэфис Косметикс" за непосредственную благотворительную помощь, которую они безвозмездно оказали детям Донбасса", - сказал заместитель министра по делам ГО и ЧС Татарстана Николай Суржко, слова которого приводятся в сообщении.
Он также пожелал жителям Донецкой и Луганской областей мира и благополучия.
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