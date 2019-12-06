США заявили, что продолжат оказывать максимальное давление на Иран

ООН, 6 дек - РИА Новости. США продолжат кампанию по оказанию максимального давления на Иран , для этого есть множество инструментов, заявила на пресс-конференции постпред США при ООН Келли Крафт

В декабре США председательствуют в СБ ООН.

"Что касается Ирана, есть множество инструментов, которые мы можем использовать. И мы продолжим их использовать в отношении Ирана", - сказала Крафт.

"Мы не увидели каких-либо изменений в их поведении. Они продолжают вмешиваться в ситуацию в Йемене, в Сирии. Они везде – они в Ираке", - добавила американский постпред, указав, что беспокоится об иранском народе.

Она отметила, что 19 декабря пройдет заседание Совбеза по теме исполнения резолюции 2231. По ее словам, встреча будет посвящена "проблеме нераспространения и вызовам, которые исходя от Ирана". "Это будет важная возможность для Совбеза продемонстрировать его приверженность обеспечению соблюдения резолюции 2231, в особенности учитывая продолжающиеся действия Ирана и прямое нарушение положений этой резолюции", - указала Крафт.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в этом месяце пройдет встреча Совбеза по выполнению резолюции 2231.

В июле 2015 года Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 2231 (2015), в которой он одобрил Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном. Совет Безопасности подтвердил, что подписание СВПД ознаменовало собой коренной сдвиг в рассмотрении иранской ядерной проблемы.