Медведев и Румас продолжили переговоры в рамках рабочего обеда

СОЧИ, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас продолжают переговоры в Сочи, но уже в рамках рабочего обеда.
Встреча глав правительств была посвящена согласованию интеграционных дорожных карт. Переговоры в узком составе продлились около полутора часов.
Ранее Медведев сообщил, что они вместе с белорусским коллегой после совместных переговоров обратятся к лидерам двух стран, заверив, что к 8 декабря власти России и Белоруссии попытаются выйти на консенсус по всем вопросам. Как ожидается, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры 7 декабря.
Прошлая встреча премьеров состоялась в середине ноября в Москве. Тогда Медведев и Румас вели переговоры около 7,5 часа.