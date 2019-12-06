Медведев и Румас продолжили переговоры в рамках рабочего обеда

Встреча глав правительств была посвящена согласованию интеграционных дорожных карт. Переговоры в узком составе продлились около полутора часов.

Прошлая встреча премьеров состоялась в середине ноября в Москве. Тогда Медведев и Румас вели переговоры около 7,5 часа.