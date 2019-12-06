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Союзное государство
2019-12-06T19:14+0300
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Медведев и Румас продолжили переговоры в рамках рабочего обеда
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РИА Новости

Медведев и Румас продолжили переговоры в рамках рабочего обеда

19:13 06.12.2019 (обновлено: 19:14 06.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
Заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
СОЧИ, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас продолжают переговоры в Сочи, но уже в рамках рабочего обеда.
Встреча глав правительств была посвящена согласованию интеграционных дорожных карт. Переговоры в узком составе продлились около полутора часов.
Ранее Медведев сообщил, что они вместе с белорусским коллегой после совместных переговоров обратятся к лидерам двух стран, заверив, что к 8 декабря власти России и Белоруссии попытаются выйти на консенсус по всем вопросам. Как ожидается, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры 7 декабря.
Прошлая встреча премьеров состоялась в середине ноября в Москве. Тогда Медведев и Румас вели переговоры около 7,5 часа.
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссияРоссияПолитика
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