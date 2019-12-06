Лавров: Россия не стремится искать внутреннюю логику в решениях США

РИМ, 6 дек – РИА Новости. Россия не стремится искать какую-то внутреннюю логику в различных решениях США, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы уже привыкли за последние годы, что нам надо полагаться на себя. Потому что наши западные коллеги как партнеры ненадежны. Вот, собственно говоря, и все. А мотивы, по которым Соединенные Штаты принимают те или иные решения, я даже комментировать не собираюсь. Мы это воспринимаем как данность. Не стремимся найти какую-то внутреннюю логику. Есть факт - надо этот факт оценивать, как он того заслуживает", - сказал Лавров на V международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".
Лавров отметил, что Москва хочет быть партнером как США, так и Евросоюза.