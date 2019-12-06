РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T18:59+0300
https://ria.ru/20191206/1562075506.html
Лавров: Россия не стремится искать внутреннюю логику в решениях США
https://cdn23.img.ria.ru/images/156200/41/1562004160_0:0:3068:1725_1036x0_80_0_0_ae98b8671749589818975ebe99eaaca8.jpg
РИА Новости

Лавров: Россия не стремится искать внутреннюю логику в решениях США

18:59 06.12.2019
247
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
РИМ, 6 дек – РИА Новости. Россия не стремится искать какую-то внутреннюю логику в различных решениях США, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы уже привыкли за последние годы, что нам надо полагаться на себя. Потому что наши западные коллеги как партнеры ненадежны. Вот, собственно говоря, и все. А мотивы, по которым Соединенные Штаты принимают те или иные решения, я даже комментировать не собираюсь. Мы это воспринимаем как данность. Не стремимся найти какую-то внутреннюю логику. Есть факт - надо этот факт оценивать, как он того заслуживает", - сказал Лавров на V международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".
Лавров отметил, что Москва хочет быть партнером как США, так и Евросоюза.
Профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник
Вчера, 13:01
Американский историк оценил состояние отношений России и США
2500000
Обсудить 0
Сергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал данные о "российских наемниках" в Ливии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что США пытаются экономически задушить Иран
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Путин обсудил с немецким бизнесом ситуацию с "Северным потоком — 2"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Конституционный комитет мог бы работать уже год, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Лавров оценил прогресс по стабилизации обстановки в Донбассе
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием организации стран-экспортеров нефти в Вене
Новак раскрыл подробности переговоров России и Украины по газу
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал новые антироссийские санкции США
Техника разминирования в провинции Идлиб
Лавров отметил прогресс в борьбе с террористами в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский
Лавров заявил, что Зеленский проявил волю к достижению мира в Донбассе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия призвала к деэскалации напряжённости в Персидском заливе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил важность баланса между политическими силами Ливана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал не спешить с оценкой конституционного комитета Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен призвал Россию и Иран сотрудничать с ЕС и США по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния