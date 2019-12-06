Лавров: Россия не стремится искать внутреннюю логику в решениях США

"Мы уже привыкли за последние годы, что нам надо полагаться на себя. Потому что наши западные коллеги как партнеры ненадежны. Вот, собственно говоря, и все. А мотивы, по которым Соединенные Штаты принимают те или иные решения, я даже комментировать не собираюсь. Мы это воспринимаем как данность. Не стремимся найти какую-то внутреннюю логику. Есть факт - надо этот факт оценивать, как он того заслуживает", - сказал Лавров на V международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".