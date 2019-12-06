Лавров оценил важность баланса между политическими силами Ливана

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Принципиально важно сохранить баланс интересов между ведущими политическими силами Принципиально важно сохранить баланс интересов между ведущими политическими силами Ливана , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Россия неизменно выступает в пользу сохранения суверенитета и территориальной целостности Ливана, который сейчас переживет очередной политический кризис. Острые вопросы национальной повестки должны решаться самими ливанцами, и принципиально важно сохранить закрепленный в конституции Ливана баланс интересов между ведущими политическими силами и этноконфессиональными группами", - заявил Лавров в ходе выступления на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".

Бывший ливанский премьер Саад Харири объявил о своей отставке 29 октября на фоне продолжающихся массовых антиправительственных демонстраций, которые начались 17 октября. Больше месяца политические силы в Ливане не могли достичь общего согласия о назначении на пост премьер-министра личности, которая бы удовлетворила все стороны.

На сегодняшний день основным претендентом на пост главы кабинета министров Ливана, по сообщениям ливанских СМИ, является бизнесмен Самир Хатыб. Хатыб является владельцем одной из крупнейших строительных компаний в стране и считается приближенным к Сааду Харири. Он же был партнером по бизнесу убитого в 2005 году премьера Рафика Харири (отца Саада Харири).

Также местные СМИ, ссылаясь на свои источники, утверждают, что политические силы в Ливане обсуждают возможность сокращения министерских кресел в правительстве с 30 до 24 с сохранением конфессионального баланса, также обсуждается предоставление министерских портфелей представителям гражданского движения.