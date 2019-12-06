Турция продолжит депортировать боевиков ИГ* в страны их происхождения

МВД Турции ранее анонсировало начало депортации боевиков ИГ* в страны их происхождения с 11 ноября. За это время из Турции были высланы около 20 граждан США, ФРГ, Великобритании и Франции.

"Решение проблемы иностранных боевиков заключается в том, что они будут возвращены в страны, гражданами которых они являются. Их должны судить в своих странах, которые не должны уклоняться от ответственности в этом отношении… Мы не можем согласиться с тем, что террористы лишены гражданства", - сказал Аксой журналистам.