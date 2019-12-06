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Турция продолжит депортировать боевиков ИГ* в страны их происхождения
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РИА Новости

Турция продолжит депортировать боевиков ИГ* в страны их происхождения

18:41 06.12.2019
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© REUTERS / Osman OrsalТурецкая полиция на улице Стамбула
Турецкая полиция на улице Стамбула
© REUTERS / Osman Orsal
Турецкая полиция на улице Стамбула . Архивное фото
АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Турция намерена продолжить депортацию членов террористической группировки "Исламское государство"* в страны их происхождения, заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.
МВД Турции ранее анонсировало начало депортации боевиков ИГ* в страны их происхождения с 11 ноября. За это время из Турции были высланы около 20 граждан США, ФРГ, Великобритании и Франции.
"Решение проблемы иностранных боевиков заключается в том, что они будут возвращены в страны, гражданами которых они являются. Их должны судить в своих странах, которые не должны уклоняться от ответственности в этом отношении… Мы не можем согласиться с тем, что террористы лишены гражданства", - сказал Аксой журналистам.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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