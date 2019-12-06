В Каспийске создается новая городская система утилизации ТКО

МАХАЧКАЛА, 6 дек – РИА Новости. Каспийск станет первым городом в Каспийск станет первым городом в Дагестане , в котором утилизация ТКО будет происходить по нормам федерального экологического законодательства; пилотный проект организации новой системы вывоза отходов стартовал здесь по поручению главы республики Владимира Васильева.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Дагестана, в Каспийске установят новые контейнеры с раздельными отсеками для сбора разного вида твердых коммунальных отходов: пластика, бумаги, стекла и других. В частном секторе города планируется установка контейнеров крупных размеров - так называемых "лодочек". Кроме того, предусмотрено приобретение мусоросборочных и других специализированных машин и техники.

К настоящему времени утверждены генеральная схема санитарной очистки города, схема размещения контейнерных площадок для временного хранения ТКО, определены места установки экопунктов, подготовлены места для размещения 206 отдельных контейнеров для пластика и 206 контейнеров для стекла. Также определены места для размещения металлических урн для бумаги, полиэтилена, несортируемых и ртутьсодержащих отходов.

В рамках проекта в Каспийске уже открыты два экопункта по приему ТКО за плату. Всего в городе будет 12 таких экопунктов.