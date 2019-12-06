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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-06T18:36+0300
https://ria.ru/20191206/1562074468.html
По проекту "Мой Дагестан" в Дылыме реконструированы 2 площади и дорога
https://cdn24.img.ria.ru/images/156093/81/1560938175_0:305:3098:2048_1036x0_80_0_0_b4a833e42e0c7742bc88dc8550693549.jpg
РИА Новости

По проекту "Мой Дагестан" в Дылыме реконструированы 2 площади и дорога

18:36 06.12.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкИсторический парк "Россия - моя история" в Махачкале
Исторический парк Россия - моя история в Махачкале
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МАХАЧКАЛА, 6 дек – РИА Новости. Две общественные территории и дорога открыты в дагестанском селе Дылым после реконструкции в рамках приоритетных проектов "Мой Дагестан", которые реализуются по инициативе главы республики Владимира Васильева.
Как сообщает администрация Казбековского района Дагестана, в Дылыме по проекту "Мой Дагестан - комфортная городская среда" реконструирована территория вокруг памятника участникам Великой Отечественной войны и центральная площадь села, а также улица Гусейнова, где по проекту "Мой Дагестан – мои дороги" уложен асфальт.
"Открытие объектов является воплощением задач, обозначенных главой республики Владимиром Васильевым в Послании Народному собранию Дагестана, в котором был задан ориентир на решение насущных проблем простых жителей – строительство дорог, объектов водоснабжения и благоустройство подобных общественных территорий", — отметил на открытии объектов главы Казбековского района Гаджимурад Мусаев.
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