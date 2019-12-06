По проекту "Мой Дагестан" в Дылыме реконструированы 2 площади и дорога

МАХАЧКАЛА, 6 дек – РИА Новости. Две общественные территории и дорога открыты в дагестанском селе Дылым после реконструкции в рамках приоритетных проектов "Мой Дагестан", которые реализуются по инициативе главы республики Владимира Васильева.
Как сообщает администрация Казбековского района Дагестана, в Дылыме по проекту "Мой Дагестан - комфортная городская среда" реконструирована территория вокруг памятника участникам Великой Отечественной войны и центральная площадь села, а также улица Гусейнова, где по проекту "Мой Дагестан – мои дороги" уложен асфальт.
"Открытие объектов является воплощением задач, обозначенных главой республики Владимиром Васильевым в Послании Народному собранию Дагестана, в котором был задан ориентир на решение насущных проблем простых жителей – строительство дорог, объектов водоснабжения и благоустройство подобных общественных территорий", — отметил на открытии объектов главы Казбековского района Гаджимурад Мусаев.