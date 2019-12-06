Более 360 человек приняли участие в чемпионате WorldSkills на Алтае

"Сегодня состоялось закрытие IV регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Алтайского края - 2019. Определены победители чемпионата - перед ними стоит задача выйти в финал национального чемпионата - 2020, а затем - европейского, который состоится в Санкт-Петербурге в 2022 году. Участниками региональных соревнований стали более 360 человек", - сообщили в пресс-службе.

За время проведения чемпионата прошли соревнования по 52 компетенциям, объединенным в несколько блоков - "Информационные и коммуникационные технологии", "Производство и инженерные технологии", "Строительство", "Сфера услуг", "Творчество и дизайн", "Транспорт и логистика", "Профессии будущего". Также в этом году в список компетенций добавились "Управление локомотивом", "Сетевое системное администрирование", "Ветеринария" и "Медицинский и социальный уход". Участники чемпионата - студенты профессиональных образовательных организаций 17-22 лет, которые участвовали в чемпионате по 29 компетенциям, а также школьники 12-16 лет - они соревновались в номинации "Юниоры" по 19 компетенциям, специалисты в номинации "Навыки мудрых" соревновались в категории 50 лет и старше по четырем компетенциям.