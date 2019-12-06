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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-06T18:24+0300
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Более 360 человек приняли участие в чемпионате WorldSkills на Алтае
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РИА Новости

Более 360 человек приняли участие в чемпионате WorldSkills на Алтае

18:24 06.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРегионы России. Алтайский край
Регионы России. Алтайский край
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 6 дек - РИА Новости. Более 360 человек приняли участие в IV открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills) Алтайского края, который завершился в пятницу в регионе, сообщает пресс-службе министерства образования и науки края.
"Сегодня состоялось закрытие IV регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Алтайского края - 2019. Определены победители чемпионата - перед ними стоит задача выйти в финал национального чемпионата - 2020, а затем - европейского, который состоится в Санкт-Петербурге в 2022 году. Участниками региональных соревнований стали более 360 человек", - сообщили в пресс-службе.
За время проведения чемпионата прошли соревнования по 52 компетенциям, объединенным в несколько блоков - "Информационные и коммуникационные технологии", "Производство и инженерные технологии", "Строительство", "Сфера услуг", "Творчество и дизайн", "Транспорт и логистика", "Профессии будущего". Также в этом году в список компетенций добавились "Управление локомотивом", "Сетевое системное администрирование", "Ветеринария" и "Медицинский и социальный уход". Участники чемпионата - студенты профессиональных образовательных организаций 17-22 лет, которые участвовали в чемпионате по 29 компетенциям, а также школьники 12-16 лет - они соревновались в номинации "Юниоры" по 19 компетенциям, специалисты в номинации "Навыки мудрых" соревновались в категории 50 лет и старше по четырем компетенциям.
В минобрнауки края отметили, что алтайский чемпионат посетили представители Казахстана и регионов РФ, в том числе соседней Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского края и Москвы. Соревнования прошли на 21 площадке в городах Барнаул, Бийск и Камень-на-Оби, селе Павловск.
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"В этом году мы успешно провели обучение экспертов. Из других регионов к нам было приглашено всего четыре сертифицированных специалиста. Все остальные подготовлены в Алтайском крае", - отметила на закрытии замминистра образования и науки региона Галина Синицына.
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Алтайский крайWorldSkills RussiaАлтайский крайОбщество
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