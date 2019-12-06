Деятельность Путина одобряют более 63% россиян, показал опрос

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил почти 63,2%, при этом на вопрос о доверии главе государства положительно ответили 70,2%, показал еженедельный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, показатели одобрения деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и правительства России составили 37,6% и 40,8% соответственно. На вопрос о доверии самому главе кабмина утвердительно ответили 38,5% россиян, свидетельствуют данные опроса.
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Помимо этого граждане доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (36,3%) и главе КПРФ Геннадию Зюганову (33,4%), руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову (26,9%).
На вопрос "А если говорить о политиках: кому вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?" респонденты должны были сами назвать имена. Среди опрошенных 30,6% выразили доверие Путину, 13,1% - министру обороны Сергею Шойгу, 11,2% - главе МИД РФ Сергею Лаврову, говорится в исследовании. О своем недоверии Жириновскому заявили 20,7% россиян, Медведеву - 22,5%.
Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, то проголосовать за "Единую Россию" были бы готовы 33,3% россиян, за КПРФ – 15,6%, ЛДПР – 12,3%, "Справедливую Россию" – 5,8%. Еще 11% заявили, что проголосовали бы за непарламентские партии.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провел с 25 ноября по 1 декабря. В подобных опросах ВЦИОМ принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 июня 2018 года включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ, с 18 июня 2018 года ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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