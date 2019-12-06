Деятельность Путина одобряют более 63% россиян, показал опрос

Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, то проголосовать за "Единую Россию" были бы готовы 33,3% россиян, за КПРФ – 15,6%, ЛДПР – 12,3%, "Справедливую Россию" – 5,8%. Еще 11% заявили, что проголосовали бы за непарламентские партии.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провел с 25 ноября по 1 декабря. В подобных опросах ВЦИОМ принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 июня 2018 года включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ, с 18 июня 2018 года ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.