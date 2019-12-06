Власти Алтая направили более 4,2 миллиарда рублей на оснащение больниц

БАРНАУЛ, 6 дек - РИА Новости. Власти Власти Алтайского края в этом году направили более 4,2 миллиарда рублей на улучшение материально-технической базы больниц и поликлиник, сообщает официальный сайт правительства региона.

По данным ведомства, разветвленная сеть медицинских организаций края - самая мощная по количеству и самая затратная по содержанию в Сибирском федеральном округе. В регионе 58 центральных районных больниц, 20 больниц для оказания медицинской помощи взрослому населению и пять детских больниц, в структуре которых функционирует 22 поликлинических подразделения.

"За три последних года на развитие материально-технической базы медицинских организаций было направлено 9,1 миллиарда рублей, из которых 82,5% - средства краевого бюджета. В 2019 году из всех источников финансирования на улучшение материально-технической базы медицинских организаций выделено более 4,2 миллиарда рублей. Средства направлены на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках краевой адресной инвестиционной программы, проведение капитальных ремонтов медицинских организаций, приобретение медицинского оборудования, а также закупку автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи", - рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

По его словам, на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту учреждений здравоохранения предусмотрено 2,6 миллиарда рублей. Также были благоустроены территории медорганизаций, выполнено устройство фасадов 185 учреждений здравоохранения.