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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-06T18:18+0300
https://ria.ru/20191206/1562073790.html
Власти Алтая направили более 4,2 миллиарда рублей на оснащение больниц
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РИА Новости

Власти Алтая направили более 4,2 миллиарда рублей на оснащение больниц

18:18 06.12.2019
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
БАРНАУЛ, 6 дек - РИА Новости. Власти Алтайского края в этом году направили более 4,2 миллиарда рублей на улучшение материально-технической базы больниц и поликлиник, сообщает официальный сайт правительства региона.
По данным ведомства, разветвленная сеть медицинских организаций края - самая мощная по количеству и самая затратная по содержанию в Сибирском федеральном округе. В регионе 58 центральных районных больниц, 20 больниц для оказания медицинской помощи взрослому населению и пять детских больниц, в структуре которых функционирует 22 поликлинических подразделения.
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"За три последних года на развитие материально-технической базы медицинских организаций было направлено 9,1 миллиарда рублей, из которых 82,5% - средства краевого бюджета. В 2019 году из всех источников финансирования на улучшение материально-технической базы медицинских организаций выделено более 4,2 миллиарда рублей. Средства направлены на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках краевой адресной инвестиционной программы, проведение капитальных ремонтов медицинских организаций, приобретение медицинского оборудования, а также закупку автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи", - рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов.
По его словам, на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту учреждений здравоохранения предусмотрено 2,6 миллиарда рублей. Также были благоустроены территории медорганизаций, выполнено устройство фасадов 185 учреждений здравоохранения.
В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края в 2020 году запланировано четыре основных мероприятия. В их числе строительство хирургического корпуса на 165 коек для Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, строительство поликлиники в квартале 2002а. Также в рамках реализации проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями предусмотрены работы по двум новым объектам: реконструкция хирургического корпуса с пристройкой операционного блока на восемь операционных и строительство второго лучевого корпуса на два каньона.
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