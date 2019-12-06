Педерсен призвал Россию и Иран сотрудничать с ЕС и США по Сирии

"Реальность такова, что только у России и Ирана есть рычаги воздействия на правительство в Дамаске, однако и Россия, и Иран, если хотят видеть изменения в социально-экономическом развитии в Сирии, они также должны работать вместе с ЕС, и работать вместе с США", - сказал Педерсен, выступая на конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.