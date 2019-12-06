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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-06T18:13+0300
https://ria.ru/20191206/1562073548.html
Педерсен призвал Россию и Иран сотрудничать с ЕС и США по Сирии
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РИА Новости

Педерсен призвал Россию и Иран сотрудничать с ЕС и США по Сирии

18:13 06.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен . Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Только у России и Ирана есть рычаги воздействия на Дамаск, однако они должны действовать вместе с ЕС и США, заявил спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.
"Реальность такова, что только у России и Ирана есть рычаги воздействия на правительство в Дамаске, однако и Россия, и Иран, если хотят видеть изменения в социально-экономическом развитии в Сирии, они также должны работать вместе с ЕС, и работать вместе с США", - сказал Педерсен, выступая на конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 17:35Война в Сирии
Лавров заявил о продолжении борьбы с терроризмом в сирийском Идлибе
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Война в СирииГейр ПедерсенЕвросоюзООНРоссияИранСШАВ мире
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