Глава Удмуртии рассказал об обновлении сельской школы

УФА, 6 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал подробности обновления сельской школы, где по просьбе родителей власти региона решили заменить все окна.

"В 2017 году на первой встрече с жителями Увинского района ко мне обратились представители родительского комитета школы №2 - старые оконные рамы не выдерживали морозов и зимой в классах было очень холодно. Обещал помочь. Спустя два года мы вновь встретились в той самой школе", - написал глава Удмуртии на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, по программе "Большой ремонт" из регионального бюджета выделили 4,6 миллиона рублей на замену 197 окон, еще 117 окон на сумму 3,5 миллиона рублей заменят в период зимних каникул.

По данным пресс-службы главы республики, в этой школе обучается 1258 школьников в 58 классах, при этом из них три класса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.