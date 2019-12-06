РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
2019-12-06T18:11+0300
https://ria.ru/20191206/1562073477.html
Глава Удмуртии рассказал об обновлении сельской школы
https://cdn21.img.ria.ru/images/154933/46/1549334641_0:0:3158:1776_1036x0_80_0_0_2beb3be7f74def9534202d9b15e87d1d.jpg
РИА Новости

Глава Удмуртии рассказал об обновлении сельской школы

18:11 06.12.2019
12
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 6 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал подробности обновления сельской школы, где по просьбе родителей власти региона решили заменить все окна.
"В 2017 году на первой встрече с жителями Увинского района ко мне обратились представители родительского комитета школы №2 - старые оконные рамы не выдерживали морозов и зимой в классах было очень холодно. Обещал помочь. Спустя два года мы вновь встретились в той самой школе", - написал глава Удмуртии на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
5 декабря, 17:50Удмуртская Республика
Власти Удмуртии открыли две школы после ремонта
По его словам, по программе "Большой ремонт" из регионального бюджета выделили 4,6 миллиона рублей на замену 197 окон, еще 117 окон на сумму 3,5 миллиона рублей заменят в период зимних каникул.
По данным пресс-службы главы республики, в этой школе обучается 1258 школьников в 58 классах, при этом из них три класса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
"Обучение в школе организовано в две смены: во вторую смену учатся 486 школьников из 3, 4, 6 и 8 классов, а на первой смене - первоклассники и старшеклассники", - рассказали в пресс-службе, пояснив, что ремонт в увинской школе реализуется по региональной программе "Большой ремонт", который запущен в Удмуртии на средства от продажи электросетей.
Старшеклассники за ноутбуками
4 декабря, 21:43Удмуртская Республика
Удмуртия получит 3,5 млн руб рамках реализации программы "Образование"
000000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Регионы России. Алтайский край
Более 360 человек приняли участие в чемпионате WorldSkills на Алтае
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Власти Удмуртии открыли две школы после ремонта
Врач
Власти Алтая направили более 4,2 миллиарда рублей на оснащение больниц
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия призвала к деэскалации напряжённости в Персидском заливе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о продолжении борьбы с терроризмом в сирийском Идлибе
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили о ренессансе в отношениях с арабским миром
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил текущую ситуацию в Ираке
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех
Иеромонах Димитрий (Першин)
Священник призвал усыновлять детей вместо ЭКО
Министр энергетики РФ Александр Новак
Страны ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи нефти
Владимир Путин осматривает стенд образовательного центра Сириус
Школьники из России и Индии показали Путину свои разработки
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
МВД разъяснило принцип работы комплексов фото- и видеофиксации
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил разобраться в истории семьи, воспитывающей 36 детей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
Алексей Пушков
Пушков оценил отказ президента Польши назвать Россию "врагом НАТО"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния