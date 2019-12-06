Глава Удмуртии рассказал об обновлении сельской школы

УФА, 6 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал подробности обновления сельской школы, где по просьбе родителей власти региона решили заменить все окна.
"В 2017 году на первой встрече с жителями Увинского района ко мне обратились представители родительского комитета школы №2 - старые оконные рамы не выдерживали морозов и зимой в классах было очень холодно. Обещал помочь. Спустя два года мы вновь встретились в той самой школе", - написал глава Удмуртии на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, по программе "Большой ремонт" из регионального бюджета выделили 4,6 миллиона рублей на замену 197 окон, еще 117 окон на сумму 3,5 миллиона рублей заменят в период зимних каникул.
По данным пресс-службы главы республики, в этой школе обучается 1258 школьников в 58 классах, при этом из них три класса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
"Обучение в школе организовано в две смены: во вторую смену учатся 486 школьников из 3, 4, 6 и 8 классов, а на первой смене - первоклассники и старшеклассники", - рассказали в пресс-службе, пояснив, что ремонт в увинской школе реализуется по региональной программе "Большой ремонт", который запущен в Удмуртии на средства от продажи электросетей.