Франция поддержала решение Германии о высылке российских дипломатов

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Париж понимает решение Берлина о выдворении российских дипломатов, солидарен с Берлином, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Мы приняли к сведению решение Германии, мы его понимаем, мы солидарны с Германией", - цитирует агентство заявление Елисейского дворца.
5 декабря, 09:29В России оценили последствия высылки дипломатов из Германии
Ранее в среду МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, которое было совершено в германской столице 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".