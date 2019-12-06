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2019-12-06T18:10+0300
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Франция поддержала решение Германии о высылке российских дипломатов
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РИА Новости

Франция поддержала решение Германии о высылке российских дипломатов

18:10 06.12.2019
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© Fotolia / fanfanЕлисейский дворец
Елисейский дворец
© Fotolia / fanfan
Елисейский дворец. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Париж понимает решение Берлина о выдворении российских дипломатов, солидарен с Берлином, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Мы приняли к сведению решение Германии, мы его понимаем, мы солидарны с Германией", - цитирует агентство заявление Елисейского дворца.
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
5 декабря, 09:29
В России оценили последствия высылки дипломатов из Германии
Ранее в среду МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, которое было совершено в германской столице 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
Сотрудники дипмиссии снимают государственный флаг США со здания американского генконсульства в Санкт-Петербурге
5 декабря, 18:55
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2010-2019 годах
511011966
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МИД РФМИД ГерманииДмитрий ПесковФранцияГрузияВ мире
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