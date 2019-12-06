Евротройка и Китай не поддержали меры урегулирования споров по СВПД

Согласно механизму разрешения споров, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении СВПД. Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.