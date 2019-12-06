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Евротройка и Китай не поддержали меры урегулирования споров по СВПД
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РИА Новости

Евротройка и Китай не поддержали меры урегулирования споров по СВПД

17:59 06.12.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкГенеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун
© РИА Новости
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Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун. Архивное фото
ВЕНА, 6 дек - РИА Новости. Евротройка (Великобритания, Франция, ФРГ) и Китай на встрече в Вене не поддержали идею запуска механизма урегулирования споров по ядерной сделке, заявил гендиректор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.
Согласно механизму разрешения споров, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении СВПД. Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.
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"Китай не поддерживает идею запуска механизма споров по СВПД. Это может привести к неконтролируемой эскалации", - отметил Фу Цун по итогам встречи совместной комиссии в Вене, добавив, что все страны должны "избегать действий, которые могут еще больше осложнить ситуацию вокруг СВПД".
"Они подтвердили, что не будут поддерживать запуск этого механизма", - подчеркнул китайский дипломат, отвечая на вопрос, как члены евротройки в рамках совместной комиссии относятся к запуску данного механизма.
По его словам, споры не следует переносить на уровень Совбеза ООН. "Это не в чьих-либо интересах. Нужно стараться урегулировать все в рамках совместной комиссии", - резюмировал Фу Цун.
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