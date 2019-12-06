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Участники проекта "Наставничество" подвели итоги
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РИА Новости

Участники проекта "Наставничество" подвели итоги

17:52 06.12.2019
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© Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"Участники проекта "Наставничество"
Участники проекта Наставничество
© Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сегодня прошла итоговая сессия программы "Наставничество". 22 наставнические пары представили результаты совместной работы за год, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
Победители и финалисты конкурса "Лидеры России" получили возможность не только брать, но и отдавать, отметила директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова.
"Благодаря конкурсу "Лидеры России" каждый из финалистов и победителей получает долгожданный приз – своего наставника. Это руководители федерального уровня: министры, главы субъектов Российской Федерации, ректоры крупных вузов, бизнесмены, которые делятся опытом и знаниями с победителями конкурса", – сказала она.
Программа "Наставничество" направлена на поддержку, профессиональное и личностное развитие финалистов конкурсов платформы "Россия – страна возможностей". Талантливые молодые люди получают профессиональные советы и могут общаться с уже состоявшимися управленцами. В течение года наставникам и наставляемым предлагается обучение, методическая и организационная поддержка.
Конкурс Лидеры России будет развиваться за счет новых специализаций
5 декабря, 13:02
Конкурс "Лидеры России" будет развиваться за счет новых специализаций
Наставники и наставляемые приняли участие в благотворительной акции "Елка желаний" – сняли записки с елки с желаниями мечтателей. До 29 февраля 2020 года они исполнят заветные желания детей, оставшихся без попечения родителей, или семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также граждан с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров на территории России.
Программа "Наставничество" разработана для быстрого профессионального и личностного роста победителей проектов платформы "Россия – страна возможностей". Проект стартовал в декабре 2018 года, и в настоящий момент к нему уже присоединились 107 лидеров, которые стали наставниками для победителей и финалистов кубка "Управляй!", студенческой олимпиады "Я – профессионал", всероссийского конкурса "Доброволец России", всероссийского проекта "Моя страна – моя Россия". В будущем планируется охватить программой все конкурсы платформы.
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