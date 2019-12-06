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Культура
2019-12-06T19:56+0300
https://ria.ru/20191206/1562072261.html
Стала известна программа первого концерта Sound up prime в "Зарядье"
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РИА Новости

Стала известна программа первого концерта Sound up prime в "Зарядье"

19:00 06.12.2019 (обновлено: 19:56 06.12.2019)
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© РИА НовостиБританский дирижер Роберт Эймс
Британский дирижер Роберт Эймс
© РИА Новости
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В московском зале "Зарядье", в рамках концертной серии Sound up prime, будут исполнены произведения современных композиторов, которые редко звучат в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
На премьерном концерте серии, который состоится 13 декабря, прозвучит опус Джона Лютера Адамса “Become Ocean”, получивший Пулитцеровскую премию и "Грэмми", сюита, основанная на музыке из фильма "There Will Be Bloo" ("Нефть") Джонни Гринвуда, избранные композиции из фильма "Under the Skin" ("Побудь в моей шкуре"), написанные Мики Леви, и другие произведения.
За дирижерский пульт встанет первый иностранный гость Sound up prime Роберт Эймс — один из главных дирижеров London Contemporary Orchestra (LCO).
Он работал с такими композиторами, как Стив Райх, Терри Райли и Мередит Монк, а также музыкантами Джонни Гринвудом, Томом Йорком (Radiohead), Фрэнком Оушеном, Вилльямом Басински, DJ Shadow.
© РИА НовостиОркестр SOUND UP
Оркестр SOUND UP
© РИА Новости
Оркестр SOUND UP
Концерт совпадет с премьерой нового симфонического оркестра. Его специально создали, чтобы в Москве могли прозвучать сочинения композиторов-современников, которые находятся в пограничной зоне между академической манерой исполнения и новаторской.

"Успеха у широкой публики добиваются коллективы, которые делают академическую музыку модной. Так делает Теодор Курентзис с MusicAeterna, Владимир Юровский в Госоркестре. Но это все же классические симфонические оркестры, играющие среди прочего "золотой" репертуар и старинную музыку. Sound up же создаст коллектив, целиком ориентированный на исполнение сочинений композиторов-современников и сотрудничающий с яркими дирижерами с мировой репутацией. Таких оркестров в России еще нет", — прокомментировала директор оркестра Sound up Вера Серебрякова.

Одним из принципов серии концертов Sound up prime будет диалог национальных школ и открытость: программы задействуют иностранных дирижеров, солистов и композиторов, чтобы создать абсолютно свободное и независимое культурное пространство для музицирования, а также обмена опытом и знаниями.
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КультураКонцертный зал "Зарядье"МузыкаНовости культурыRadioheadВладимир ЮровскийТеодор КурентзисМоскваРоссия
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