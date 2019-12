Стала известна программа первого концерта Sound up prime в "Зарядье"

На премьерном концерте серии, который состоится 13 декабря, прозвучит опус Джона Лютера Адамса “Become Ocean”, получивший Пулитцеровскую премию и "Грэмми", сюита, основанная на музыке из фильма "There Will Be Bloo" ("Нефть") Джонни Гринвуда, избранные композиции из фильма "Under the Skin" ("Побудь в моей шкуре"), написанные Мики Леви, и другие произведения.