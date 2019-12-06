Глава МИД Италии заявил, что Рим внимательно следит за темой РСМД

"Мы очень внимательно относимся к этой теме (РСМД - ред).", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.

"Италия следит за всеми переговорами, которые ведут к снижению эскалации с ядерной точки. Инициативы, которые отдельные страны предпримут в ближайшие месяцы и недели, будут основываться на диалоге между сторонами и диалоге с таким важным партнером, как Россия", - добавил министр.