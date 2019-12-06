Глава МИД Италии заявил, что Рим внимательно следит за темой РСМД

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Италия внимательно следит за темой ракет средней и меньшей дальности и переговорами по снижению эскалации в этой области, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
"Мы очень внимательно относимся к этой теме (РСМД - ред).", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.
"Италия следит за всеми переговорами, которые ведут к снижению эскалации с ядерной точки. Инициативы, которые отдельные страны предпримут в ближайшие месяцы и недели, будут основываться на диалоге между сторонами и диалоге с таким важным партнером, как Россия", - добавил министр.
29 ноября, 18:14МИД: предложение по мораторию на размещение РСМД остается в силе