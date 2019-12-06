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Глава МИД Италии заявил, что Рим внимательно следит за темой РСМД
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РИА Новости

Глава МИД Италии заявил, что Рим внимательно следит за темой РСМД

17:44 06.12.2019 (обновлено: 17:55 06.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей СтарцевЛуиджи Ди Майо
Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
Луиджи Ди Майо. Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Италия внимательно следит за темой ракет средней и меньшей дальности и переговорами по снижению эскалации в этой области, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
"Мы очень внимательно относимся к этой теме (РСМД - ред).", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.
"Италия следит за всеми переговорами, которые ведут к снижению эскалации с ядерной точки. Инициативы, которые отдельные страны предпримут в ближайшие месяцы и недели, будут основываться на диалоге между сторонами и диалоге с таким важным партнером, как Россия", - добавил министр.
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