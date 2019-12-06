В России утвердили звание "заслуженного географа"

Среди них - заслуги в совершении географических открытий; в проведении научных экспедиций и исследований, в результате которых получены новые и исключительно важные сведения в области географии; в создании географических каталогов, атласов, научно-популярных изданий, справочников, в том числе на языках народов РФ; в подготовке и реализации документов стратегического планирования по совершенствования системы размещения производительных сил в РФ; в популяризации достижений географической науки РФ и в подготовке квалифицированных кадров по географии.