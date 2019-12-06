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РИА Наука
2019-12-06T17:30+0300
https://ria.ru/20191206/1562070937.html
В России утвердили звание "заслуженного географа"
https://cdn22.img.ria.ru/images/144344/90/1443449039_0:193:3775:2316_1036x0_80_0_0_ed1ab82c8fd3ec0628286e830874ada1.jpg
РИА Новости

В России утвердили звание "заслуженного географа"

17:30 06.12.2019
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© Fotolia / berezkoГлобусы в магазине
Глобусы в магазине
© Fotolia / berezko
Глобусы в магазине
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил почетное звание "Заслуженный географ РФ", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин поручал правительству установить 18 августа День географа, а также разработать проект указа об установлении звания "заслуженный географ".
"Установить почетное звание "Заслуженные географ Российской Федерации". Утвердить прилагаемое положение о почетном звании "Заслуженный географ РФ", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 6 декабря.
"Почетное звание "Заслуженный географ РФ" присваивается высокопрофессиональным специалистам в области географии за личные заслуги", - говорится в тексте положения.
Среди них - заслуги в совершении географических открытий; в проведении научных экспедиций и исследований, в результате которых получены новые и исключительно важные сведения в области географии; в создании географических каталогов, атласов, научно-популярных изданий, справочников, в том числе на языках народов РФ; в подготовке и реализации документов стратегического планирования по совершенствования системы размещения производительных сил в РФ; в популяризации достижений географической науки РФ и в подготовке квалифицированных кадров по географии.
Добавляется, что почетное звание "Заслуженный географ РФ", как правило, присваивается не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности и при наличии наград.
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13 июля 2018, 15:57
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РИА НаукаВладимир ПутинРоссияОбщество
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